影／蔡其昌提台中捷運藍線終站共構蓋港務大樓 陳建仁支持

行政院長陳建仁和立法院副院長蔡其昌等人今天出席「台中港填方區新建海堤工程動土典禮」，蔡其昌提出，台中捷運藍線最終站港務公司改建和台中捷運藍線共構，蓋成智慧型辦公大樓，陳建仁當場說支持，台中市交通局長葉昭甫表示，港務公司可提出開發計畫，市府樂觀其成。

立法院副院長蔡其昌表示，他和行政院長陳建仁最近到台中港三次，二次是台中港建設，一次是漁港建設，這次是百億元工程，千萬不要再拿台中和別的地方比，高雄前鎮漁港80多億，台中港隨便都百億元。

蔡其昌說，建設經費不是拿來比，噴口水不會讓地方進步，他今天看到國民黨立委楊瓊瓔也到場，很高興，台中港雖非她的選區，卻是她的故鄉，不分藍綠，該支持就支持，這是國家發展和地方發展的動力。

他說行政院對台中發展很支持，他在台中市長選舉後，自己雖然沒當選，還是和同黨籍立委一起拜訪行政院長，為了台中捷運藍線和幾項台中重大工程，台中市長盧秀燕沒拜託他做此事，但不論誰當選，都應協助台中重大建設快速成功。

蔡其昌說他曾提議，捷運藍線最後一站，是否可合作，台中市府提出新計畫，將藍線最後一站設在港務公司，行政院長陳建仁和交通部長王國材也支持，港務公司改建和台中捷運藍線共構，蓋成智慧型辦公大樓，讓風能公司和港務公司與各機關合用辦公，智慧大樓成台中港地標，民眾洽公一站解決，他今天再次建議台中市府，如果需要他溝通協助，市府可提出，不要噴口水和非理性的對抗。

陳建仁表示，蔡其昌提議，台中捷運藍線終點站希望設在台中港，這是很好的構想，也是很多立委的期望，可帶動台中港和海線發展，他希望台中市府考量藍線時，在台中港設終點站的可行性。

台中市府交通局長葉昭甫表示，蔡其昌副院長曾提到捷運藍線和港務公司合作機會，他說藍線終點站就規劃在台中港務分公司旁，即台灣大道和臨港路旁，因此規劃設計時，有出入口往港務公司，也就是預留後續在港務公司和商業區開發有串連可能性。

葉昭甫說，二年前台中市推捷運綠線後訂出連通道辦法，未來港務公司如果有開發計畫，可走連通道辦法，可和捷運出入口並同，落實蔡其昌副院長所提構想，捷運和港務公司未來行政大樓整合；如果港務公司可提出相關開發計畫，有操作彈性，變更都市計畫，他說捷運進到港務公司旁，當時規劃就希望捷運不只是台中的捷運，希望和港區合作，共同發展，市府樂觀其成。

他說目前捷運藍線只剩最後關卡，剩行政院核定，如果盡速核定，後續展開細部設計，港務公司如果有相關想法，市府很樂意與港務公司一起合作。