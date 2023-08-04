高雄廟會搭牌樓疑似強風吹倒 信眾虛驚一場

受到強勁西南風影響，高雄市區今天一整天風力強勁，楠梓右昌援中路一間廟宇今天晚上舉辦熱鬧廟會，沒想到疑似風力強勁，原本搭在路上的牌樓突然塌下來，還壓到了兩部停在一旁的車子，讓現場民眾都嚇了一大跳，幸好沒有造成人員受傷，工作人員也趕緊將布幕拆下避免再有牌樓倒塌。

這處原本搭在高雄右昌援中路上的廟宇牌樓，原本是為了連續三天的廟會活動而搭設，廟方甚至大手筆請來韓國知名DJ與多名知名舞團與明星前來與信眾同歡，沒想到今天下午一陣強風襲來，其中路邊的一個牌樓，整個塌了下來，一部大型貨車與小貨車被砸中車頂都凹了下去，這牌樓疑似因為風大，又沒固定好才會整個塌掉，還好沒有壓到人，主辦單位也趕緊請來吊車，吊起倒塌的牌樓，這場意外讓大家都虛驚一場。