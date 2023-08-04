饒慶鈴抱怨漁港預算是0 陳其邁回指3漁港預算拿8億

台東縣長饒慶鈴今在臉書對前瞻計畫經費分配為台東鳴不平，指高雄前鎮漁港翻新就拿到81億，台東縣內14處漁港在前瞻得到的補助是0。髙雄市長陳其邁對此說，據他查考資料，台東富岡與新港二漁港預算是5.2億，大武漁港是1.8億，這個要查清楚，其次漁港類型與漁民需求不同、漁港規模均不同，應多做了解，才是比較公平的討論方式，不要選舉時以似是而非的抹黑方式，窮盡一切攻擊。

饒慶鈴替台東在前瞻預算分配上抱屈，並指台東、甚至嘉義市、離島澎湖、金門、連江等縣市7年來拿到的預算都只是高雄1265億的零頭，質疑這樣真的能做到縮短城鄉差距嗎？

高雄市長陳其邁今早受訪時對此表示，他查了資料，台東富岡與新港漁港預算是5.2億，大武漁港是1.8億，這個要查清楚，其次漁港類型不同，前鎮漁港是第一類漁港，主管機關是農業部，台東是第二類漁港，主管機關是地方政府，大家在討論問題應把台灣不同類型的漁港、漁民的需求及漁港的規模多做了解，這樣才是比較公平的討論方式。

陳其邁說，高雄遠洋的船隊是全球第二，漁獲量也是全球前三，包括大型鰹魚、鮪魚、秋刀、魷魚等漁獲在全球都是排前幾名，創造非常豐厚的外匯，也提供國人同胞很多新鮮漁貨，這些都是「討海人」用命拚來的，大家才能有充足豐富的漁貨海鮮，所以要感謝漁民。

他表示，不是說50年破破爛爛的漁港要改建，然後找了很多似是而非，抹黑的方式窮極一切攻擊，昨天七大漁會都已經講話，「拜託給我們漁民一條生路，讓漁港能成為他們舒適的家，我們全力不分藍綠來配合」。

陳其邁指近期包括提3000萬預算變81億的說法，都是似是而非的言論，他說，3000萬是陳菊市長提的，不是韓國瑜市長，預算是工務預算也不是前瞻預算。改善前鎮這個破舊漁港，讓漁民權益可以獲得保障，各式船具設備維修有好的基地，也能改善汙泥攔淺，臭不可聞情形，「讓前鎮漁港能夠翻身，給漁民一點機會，拜託大家」。