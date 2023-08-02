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高雄本土登革熱+2 累計5例個案曾到壽山運動
高雄市政府衛生局今日公布新增本土登革熱確診個案2例，累計高雄已有34人感染登革熱。衛生局說，近期累計已有5例確診個案，發病前曾前往壽山國家自然公園步道運動，防疫團隊雖已於該場域登山步道進行蘇力菌生物防治噴藥，抑制白線斑蚊孳生，但因戶外山區白線斑蚊密度高，建議民眾近期儘量避免前往活動。
衛生局說，今天公布的第1例是居住在鳳山區的70多歲男性，疫調發現他7月31日出現輕微發燒（37.2度）、頭痛症狀，當日前往醫院就診，經抽血檢驗NS1快篩陰性並通報疑似登革熱，經實驗室檢驗結果PCR陽性，感染第二型登革熱，平時活動地以住家及三民區的工作地為主，也會前往壽山國家自然公園步道爬山。
第2例是居住小港區的60多歲男性，經疫調他每周二到六會前往雲林縣古坑鄉老家，7月27日發燒（38.4度）自行購買藥物服用，7月29日返回高雄後至診所就診，8月1日二度就診採檢NS1快篩陽性並通報，經實驗室檢驗PCR陽性，感染第一型染登熱。
衛生局說，兩案均已規劃執行住家及活動地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。近期累計已有5例確診個案在發病前，都有去壽山國家自然公園步道爬山運動，衛生局已在各重要入口以及舊地磅輸送口遺址至長壽園等路段，豎立登革熱警戒旗，並在登山步各個休息點，提供防蚊液給民眾使用。
衛生局表示，7月15日後有前往壽山國家自然公園活動的民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市545家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫，並告知醫師有壽山活動史，以利醫師診斷。
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