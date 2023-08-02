高市停供一次用塑膠飲料杯 31家開勸導單不改善就開罰

為落實減塑政策，高雄市飲料店自今年7月起不得提供一次用塑膠飲料杯。新規定實施後，環保局加派人力稽查，已有九成以上商家符合規定，但仍查獲31家飲料店門市使用一次用塑膠杯，依法現場開立勸導單，限期改善。屆期未改善，將依違反廢清法處1200元以上、6千元以下罰鍰。

今年7月1日起，高雄市全面禁止飲料店提供一次性塑膠飲料杯，在政策實施前，多數飲料店已經改用紙杯替代。新規定上路之後，環保局兵分多路稽查，包括前鎮瑞隆路、鳳山大明路、楠梓德賢路及三民熱河一街一帶商圈，有九成以上店家符合規定。

環保局環衛科表示，截至7月31日，共查獲31家店家使用一次用塑膠杯，違規業者多半是小型自營、非連鎖店家，因尚有少量塑膠杯庫存待消化，因而違規繼續使用。稽查人員現場輔導，開立勸導單，勒令限期改善，並請業者盡速準備符合規定材質的飲料杯。

環保局長張瑞琿表示，一次用產品減量，還是得靠民眾從消費端一起落實，為引導消費者逐漸養成自備環保杯的習慣，高雄號召11家品牌業者成立「飲料店減塑大聯盟」，民眾於7至9月活動日持環保杯消費可享有雙重優惠。