相中屏東高鐵特定區發展 建設公司前進屏東推案

高鐵拍板南延屏東六塊厝車站，重大建設加速屏東高鐵特定區發展，高雄起家的壹起飛建設看好屏東房市發展，前進屏東市復興和生路商圈推案，祭出10年防水保固，標榜「一次購屋，即享有永續服務」，在屏東地產界刷新紀錄。

壹起飛建設積極在南台灣布局推案，近年曾在高雄岡山地區推出「聚賢匯」系列建案，也在大立百貨及漢神巨蛋商圈購地準備推案。雖是房地產界「新秀」，但短短數年，推案成績可觀。

相中屏東縣城市轉型契機，壹起飛建設也跨越高屏溪前進推案，位在屏東市和生路53巷的新加坡市電梯華廈今天動土，基地鄰近復興和生路商圈，屏東果菜市場、復興公園及屏東縣民公園及屏東夜市，開車約5分鐘可到家樂福新屏店，8分鐘到屏東車站，生活機能佳。

壹起飛建設董事長陳冠霖表示，高鐵已獲行政院核定延伸屏東六塊厝車站，加速屏東高鐵特定區發展，區內未來除打造高鐵屏東站，也有科學園區、科技產業園區、實驗中學、運動休閒園區等，其中屏東科學園區及科技產業園區擴區，將發展智慧農醫、綠色材料、太空科技、金屬製造等業，約可創造460億年產值，6千個就業機會。

他表示，屏東榮民總醫院2022年11月完工啟用後，義联集團屏東義大醫院2025年也將啟用，衛福部屏東醫院預計2028年落成，有機會成為醫療照護移居城市，帶動住宅需求。