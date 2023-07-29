網美景點沒了！金門著名「鋼盔九重葛」不敵杜蘇芮颱風被吹斷
位於金門西村的「鋼盔九重葛」是著名的網紅景點，每年到冬天九重葛全都開滿浪漫紫花，九重葛長成鋼盔，吸引不少遊客前來拍照打卡，但卻不敵中颱杜蘇芮的強風暴雨，昨天被攔腰吹斷，不少網友得知都相當惋惜，希望有挽救的機會，不要讓美景少一處。
杜蘇芮的強風暴雨狂掃金門，造成無數的樹木、招牌、電線桿被吹斷，到處滿目瘡痍， 傳出金門多株百年老榕樹被風吹的連根拔起，讓民眾相當難過，連著名的「鋼盔九重葛」也沒倖免於難，昨天傳出被攔腰吹斷，整個綠色大鋼盔全倒下來，讓主人「水根伯」也相當難過。
據了解，這株九重葛是屋主在30多年前新居落成時所種下的，經過呂水根的用心養護，逐漸長成大樹，九重葛爬滿整個大門，偶然的機會，他將九重葛修剪成鋼盔的形狀，沒想到意外爆紅，「紅」上了媒體，成為金湖鎮的打卡熱點，連立委游毓蘭也曾慕名而來，並留下深刻的印象。
得知「鋼盔九重葛」被颱風吹斷，不少網友紛紛留言表示惋惜，有人還說希望能有挽救的機會，不要「此情可待成追憶」；還有網友提供救樹的秘訣，希望讓這株充滿故事的樹有重生機會。
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