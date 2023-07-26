高市開發小貝湖 民團批忘淹水教訓

內政部都委會昨專案討論高雄市捷運黃線Y3站，與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，鳳山區文德里長謝智華及森林城市協會等團體齊聲反對，指市府將小貝湖滯洪空間大幅減少3至5成，將導致周邊淹水，影響數萬人生命財產安全，營建署會後請高市府針對地方疑慮補件說明，擇期再開會討論；市府表示，都市計畫變更皆由相關局處與委員會層層把關，專家學者討論評估無嚴重水患問題，會持續溝通。

高市府表示，該計畫範圍內非淹水潛勢區，市府仍採嚴謹規畫，設計逾4.5萬立方公尺滯洪池，綠地公園亦未曾縮減，該出流管制規畫經審核通過，未來整合綠鋪面後綠地擴大至約10.46公頃，較現有綠地提升1.9倍。

「請營建署幫百姓把關！」謝智華表示，作為在地居民，她見證了小貝湖變遷，天然形成的小貝湖，是鳥松、仁武、大社、鳳山、三民、苓雅等區防洪屏障，過去文德里周邊不曾淹水，但1986年長庚醫院興建完工後，該區幾乎每雨必淹，地方痛苦不堪。

謝智華說，2018年828豪大雨造成文德里4分之3以上道路，及周邊三民、苓雅區積水，社區地下室滅頂，影響數萬人生命財產，現在小貝湖收水功能僅剩3分之1，若僅剩的防洪區也遭市府賤價廉售，教百姓情何以堪，她堅決反對小貝湖公園滯洪用地變更為建地。

森林城市協會理事長莊傑任認為，市府引用數據過時且錯誤，殘存的小貝湖滯洪公園面積原有9.1公頃，市府重畫後降為2.1公頃，實際滯洪量大減3分之1以上。

他說，市府引用2007年水利局報告指小貝湖滯洪空間減量不會淹水，但2018年828日澄清湖周邊大淹水，報告已被老天爺打臉，市府不能因為幾年沒颱風，就忘了淹水教訓，做沒良心的事。

運發局表示，本案都委會審議時，專家學者均已討論評估無嚴重水患問題。另為維護湖岸景觀及保護既有樹木，運動休閒專區變更畫設於臨大埤路公園用地後約73公尺處，未來建築物將距湖岸至少300公尺以上，做好樹木保存與移植。