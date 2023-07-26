快訊

蘇芮海陸警戒區再擴大！新增高雄地區 東半部雨勢愈來愈明顯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市開發小貝湖 民團批忘淹水教訓

聯合報／ 記者卜敏正王昭月／高雄報導
高雄小貝湖環境優美、生態豐富，是地方天然防洪屏障，地方憂心淹水、反對市府開發。記者卜敏正／翻攝
高雄小貝湖環境優美、生態豐富，是地方天然防洪屏障，地方憂心淹水、反對市府開發。記者卜敏正／翻攝

內政部都委會昨專案討論高雄市捷運黃線Y3站，與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，鳳山區文德里長謝智華及森林城市協會等團體齊聲反對，指市府將小貝湖滯洪空間大幅減少3至5成，將導致周邊淹水，影響數萬人生命財產安全，營建署會後請高市府針對地方疑慮補件說明，擇期再開會討論；市府表示，都市計畫變更皆由相關局處與委員會層層把關，專家學者討論評估無嚴重水患問題，會持續溝通。

高市府表示，該計畫範圍內非淹水潛勢區，市府仍採嚴謹規畫，設計逾4.5萬立方公尺滯洪池，綠地公園亦未曾縮減，該出流管制規畫經審核通過，未來整合綠鋪面後綠地擴大至約10.46公頃，較現有綠地提升1.9倍。

「請營建署幫百姓把關！」謝智華表示，作為在地居民，她見證了小貝湖變遷，天然形成的小貝湖，是鳥松、仁武、大社、鳳山、三民、苓雅等區防洪屏障，過去文德里周邊不曾淹水，但1986年長庚醫院興建完工後，該區幾乎每雨必淹，地方痛苦不堪。

謝智華說，2018年828豪大雨造成文德里4分之3以上道路，及周邊三民、苓雅區積水，社區地下室滅頂，影響數萬人生命財產，現在小貝湖收水功能僅剩3分之1，若僅剩的防洪區也遭市府賤價廉售，教百姓情何以堪，她堅決反對小貝湖公園滯洪用地變更為建地。

森林城市協會理事長莊傑任認為，市府引用數據過時且錯誤，殘存的小貝湖滯洪公園面積原有9.1公頃，市府重畫後降為2.1公頃，實際滯洪量大減3分之1以上。

他說，市府引用2007年水利局報告指小貝湖滯洪空間減量不會淹水，但2018年828日澄清湖周邊大淹水，報告已被老天爺打臉，市府不能因為幾年沒颱風，就忘了淹水教訓，做沒良心的事。

運發局表示，本案都委會審議時，專家學者均已討論評估無嚴重水患問題。另為維護湖岸景觀及保護既有樹木，運動休閒專區變更畫設於臨大埤路公園用地後約73公尺處，未來建築物將距湖岸至少300公尺以上，做好樹木保存與移植。

淹水 都市計畫 澄清湖

延伸閱讀

捷利餐飲集團爆營運危機 高市勞工局接獲10多人勞資爭議調解

濫收塔位費！高市殯葬管理員涉貪 自首繳清款項獲緩刑

高市土石流淹水高潛勢學校防災 模範生與市長合影延期

颱風杜蘇芮將來襲 高市備2.6萬個沙包供領取

相關新聞

中油後勁勞宅鑑價 住戶拉布條陳情

中油後勁勞宅居民爭取居住權多年，橋頭地方法院委請高雄市不動產估價師公會昨到後勁勞宅鑑價初勘，後勁勞宅自救會50餘名住戶到...

4軍人爆A型流感 醫：病毒仍在社區

南部某軍事單位昨累計4人出現類流感症狀，經單位轉介醫療院所快篩為A型流感，高市衛生局表示，目前出現症狀者經診療均為輕症，...

高市開發小貝湖 民團批忘淹水教訓

內政部都委會昨專案討論高雄市捷運黃線Y3站，與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，鳳山區文德里長謝智華及森林城市協會等團體...

小琉球登島亂象 屏縣研擬改善措施

屏東小琉球每逢假日吸引大批遊客登島，當地水域遊憩業者近期在沙灘上隨意堆置浮具，還讓SUP划進航道，引發觀光與漁業衝突亂象...

天使輪善後 71貨櫃仍擱淺 除汙船高雄待命

帛琉籍貨輪天使輪21日沉沒高雄港外海錨區，600多只貨櫃漂流海面，由於碰上中颱「杜蘇芮」進逼南台灣，行政院長陳建仁要求昨...

超逼真！高雄山區消防演練蜂螫大量傷患 義大首度交流

高雄偏鄉山區近年常出現蜂螫意外，甚至前年就曾發生28名大量傷患須緊急送醫情況，今天高雄市消防局杉林消防分隊就以蜂螫造成大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦