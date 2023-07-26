天使輪善後 71貨櫃仍擱淺 除汙船高雄待命

帛琉籍貨輪天使輪21日沉沒高雄港外海錨區，600多只貨櫃漂流海面，由於碰上中颱「杜蘇芮」進逼南台灣，行政院長陳建仁要求昨天要打撈安置海面所有貨櫃。工作人員昨晚漏夜吊掛南星計畫區灣內40只貨櫃，但仍有71只擱淺於沿岸，高雄港務分公司表示，已逐一標記，颱風過後盡速處理。

行政院長陳建仁昨上午視察中央災害應變中心時表示，根據空拍紀錄，海面上已無漂流貨櫃。但仍有上百只貨櫃未上岸，交通部長王國材南下高雄聽取漂流貨櫃、沉船處理情形，隨後視察飄散貨櫃集中的南星計畫區。

王國材說，沉入海裡的貨櫃暫時不會有危險，目前以漂流或擱淺貨櫃吊掛上岸為首要任務，因杜蘇芮颱風逼近，已要求港務公司加快作業，以免貨櫃又被海浪捲回海中漂流，「現在跟時間賽跑」，卡在消波塊不及處理的貨櫃，空拍機須拍照定位，等颱風過後再比對追蹤。

港務公司表示，天使輪上空櫃共1349只，隨船沉沒或自然沉沒約1023只，經連日來打撈，已有215只吊上岸，南星計畫區灣內40只昨晚漏夜作業吊離水域，僅剩71只擱淺於沿岸，研析屬低風險，將逐一標記位置待颱風過後再盡速處理。

高雄港務分公司總經理王錦榮說，等天氣趨穩後開始打撈沉船，但必須將天使輪油艙492公噸油料先抽除，因船體在海面下37公尺處工程難度較高，預估抽油工期需1.5個月，至於沉沒海底的貨櫃會再評估風險再決定是否打撈。

沉船時管路殘餘1.4公噸輕柴油外漏，王國材說，港務公司已布設攔油索及吸油棉完成清除，潛水人員日前也下水封堵油艙通氣孔。

王國材說，若颱風帶來10公尺長浪，影響範圍也僅10公尺左右，不會影響37公尺深的船體，但仍要做「最壞打算」，已指示港務公司與海委會緊急應變，除汙船麥寮海洋號已抵高雄港待命，若颱風期間天使輪出現漏油，就能立即處理。