影／黃捷流連「咒術迴戰展」熱血開球！Cosplay想挑戰男角

日本官方「咒術迴戰展」搭配動畫第二季暑假開播，正在高雄駁二大勇P3倉庫盛大開展！動漫愛好者高雄市議員黃捷今天觀展，在展場咒術甲子園開球，感受熱血動漫氛圍，她比出手勢和帥氣的五條悟本尊合影，並在高雄限定術式拍照亭化身咒術高專學生釘崎野薔薇，宣布下次Cosplay想挑戰男性角色。

黃捷細看展出的上百件手稿，包含角色動作描繪、人物五官、身高比例和服裝色線，甚至在漫畫因受限篇幅未能展現的場景，都能在展場一窺全貌。積極推廣ACG產業的她表示，展出內容非常完整，號召動漫迷一起加入支持更多國際展來高雄展出。

「咒術迴戰」動畫熱血劇情引人入勝，有大量與詛咒對戰場景，展場打造了7米寬巨型投影，搭配超燃BGM，讓觀眾能近距離沉浸在動畫裡，黃捷也大讚：「超壯觀的！」主辦單位在台灣限定拍照區規畫了3大人氣角色等身模型，包含虎杖悠仁、五條悟以及詛咒之王兩面宿儺，還有5大擬真還原場景，讓粉絲化身咒術高專學生，推升看展體驗。

黃捷說，許多手稿都很細緻，裡面的介紹會請導演點名說各幕的設計情境是什麼，她不能爆雷，請動漫迷若能來看，收穫一定很多。黃捷很喜歡咒術迴戰中的禪院真希、真依雙胞胎姐妹，劇情中有姐妹對戰的情節，相愛卻又互爭，相信家有姐妹者看了會很有感。

熱愛Cosplay的黃捷說，之前的Cosplay都是女性角色，現在想要挑戰男性角色，如果有機會的話，想挑戰五條悟、伏黑惠或虎杖悠仁，扮演起來應該很有反差，她很期待。