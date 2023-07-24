還行人路權減車格 騎士怨要停哪

高雄市府回應「下一代學生行人路權聯盟」爭行人路權遊行，提出全市42路段機車退出人行道，讓行人空間更順暢等政策，不少機車族反彈，抱怨捷運、公車便捷性仍不足，憂心更難停車，議員也呼籲市府滾動檢討，重視行人也要重視機車族權益；市府表示，除周邊道路增設機車停車格，會持續找替代空間增畫機車停車格。

依行政院主計總處2021年家庭收支調查，高雄市每百戶家庭擁有約188輛機車，家庭擁有機車數量全台最高，機車也被多數高雄人視為「最方便交通工具」，機車族得知市府「提升行人路權」政策，感嘆機車族停車空間也不足。

陳姓機車族表示，市政府重視行人路權、鼓勵搭捷運他都支持，但高雄市捷運、公車便捷性仍不足，像他住大寮，上班若搭捷運、搭公車，必須走好遠的路，騎機車比較方便，花費也省一半。政府改善交通不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。

市議員簡煥宗指出，台灣機車族多，商圈停車更一位難求，機車退出人行道作法，雖是暫時還路行人權宜之計，但機車族權益也不能無視，如何找出平衡點市府須滾動檢討，否則恐讓機車停車問題惡化。

高市交通局表示，雖取消人行道停放機車，但同時在周邊道路旁增設機車停車格，格數依當地停車周轉率設置，數量雖無法比照原人行道停車位，但仍會持續尋找替代空間畫設停車格，盡可能滿足機車停車需求。