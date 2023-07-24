聽新聞
test
0:00 / 0:00

還行人路權減車格 騎士怨要停哪

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導
高雄市機車族抱怨，人行道停車空間變少，對於騎樓未畫格可否停車也有疑問。記者卜敏正／攝影
高雄市機車族抱怨，人行道停車空間變少，對於騎樓未畫格可否停車也有疑問。記者卜敏正／攝影

高雄市府回應「下一代學生行人路權聯盟」爭行人路權遊行，提出全市42路段機車退出人行道，讓行人空間更順暢等政策，不少機車族反彈，抱怨捷運、公車便捷性仍不足，憂心更難停車，議員也呼籲市府滾動檢討，重視行人也要重視機車族權益；市府表示，除周邊道路增設機車停車格，會持續找替代空間增畫機車停車格。

依行政院主計總處2021年家庭收支調查，高雄市每百戶家庭擁有約188輛機車，家庭擁有機車數量全台最高，機車也被多數高雄人視為「最方便交通工具」，機車族得知市府「提升行人路權」政策，感嘆機車族停車空間也不足。

陳姓機車族表示，市政府重視行人路權、鼓勵搭捷運他都支持，但高雄市捷運、公車便捷性仍不足，像他住大寮，上班若搭捷運、搭公車，必須走好遠的路，騎機車比較方便，花費也省一半。政府改善交通不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。

市議員簡煥宗指出，台灣機車族多，商圈停車更一位難求，機車退出人行道作法，雖是暫時還路行人權宜之計，但機車族權益也不能無視，如何找出平衡點市府須滾動檢討，否則恐讓機車停車問題惡化。

高市交通局表示，雖取消人行道停放機車，但同時在周邊道路旁增設機車停車格，格數依當地停車周轉率設置，數量雖無法比照原人行道停車位，但仍會持續尋找替代空間畫設停車格，盡可能滿足機車停車需求。

人行道 機車族 路權

延伸閱讀

高市42路段機車退出人行道 機車族籲：機車停車也要顧

有待轉標誌牌無待轉格線 機車族頭痛要待轉還是直接轉

還行人空間機車退出人行道 高雄機車族怨：車要停哪？

行人「沒靠邊走」被開罰合理嗎？ 民代：台中罰最多在這裡

相關新聞

還行人路權減車格 騎士怨要停哪

高雄市府回應「下一代學生行人路權聯盟」爭行人路權遊行，提出全市42路段機車退出人行道，讓行人空間更順暢等政策，不少機車族...

里港郵便局修復 最快明年動工

屏東縣里港鄉鬧區的里港郵便局建於西元1937年，是日治時期郵局與電信局，也是在地人共同記憶，8年前登錄為屏東縣歷史建築，...

換飼料仍有蛆、對鹿不當修蹄！學生控農場沒妥善照顧動物 高市府出手了

南部某科大生日前到高雄淨園農場工作，發現農場對水鹿不當修蹄，對相關動物照顧不當、換飼料還有蛆，經向高雄市動保處反映，動保...

影／超熱血屏東街舞祭邁入第10年 周春米挑戰夯舞直呼「很不容易」

超熱血的屏東街舞祭今年第10年，除邀請南部各高中職報名的Get It Up高中職Battle大賽，並首度結合屏東10所高...

回坑道粉筆簽到！ 金門老兵召集令今年提早開跑

金門在過去有著戰地任務，不少男性民眾當兵時可能都有留下深刻回憶，金門縣政府今年依據過去參與民眾回饋，提早辦理2023金門...

一覽海岸風光及閩東特色建築 馬祖跳島自行車慢遊啟動

政府近來續推離島觀光，馬祖國家風景區管理處推出「2023微光馬祖GO好玩系列活動」，其中以推廣在地綠色低碳旅遊及深度體驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦