影／高市冰風暴市府加強抽驗 9件腸桿菌超標複查才合格

高雄市日前爆發知名冰店食物中毒事件，衛生局加強抽驗，今晚公布抽驗飲冰品衛生標準不符規定名單，共有9件冰品、飲品腸桿菌科超標，經限期改善後再抽驗才合格，其中赫見受到觀光客歡迎的老字號冰、飲品，包括旗山區中山路「枝仔冰城旗山門市」的冰淇淋、新興區民主橫路「濃厚青草茶舖」的招牌薄茶。衛生局強調，為了維護夏季炎熱民眾食用飲冰品需求，將持續擴大進行無預警稽查抽驗工作。

衛生局說，今年針對高雄市的手搖飲店、青草茶飲店、冰果店等現場調製飲品及冰品進行抽驗，抽驗的210件檢體中，有67件檢體微生物培養結果已出爐，其中9件腸桿菌科超標，經限期改善後抽驗才合格；另外147件檢體尚在進行微生物培養中。

衛生局表示，9件腸桿菌科超標的產品及業者名單，包括岡山區大德一路「全家牛排館」的冰塊、岡山區中華路「清原芋圓」的芋見幸福、旗山區中山路「枝仔冰城旗山門市」的冰淇淋、岡山區中華路「青葉冰城」的純水冰、鳳山區鎮北里鳳仁路「莊記綠豆鑽食品有限公司」的莊記綠豆鑽冰棒(牛奶)、燕巢區瓊林路「松葉美食有限公司」的草莓雪花冰及芒果雪花冰、三民區青年路「肉多多世界股份有限公司鳳山青年營業所」的茉莉綠茶(無糖) 、新興區民主橫路「濃厚青草茶舖」的招牌薄茶。