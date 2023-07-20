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高雄旗津風箏節迎人潮 市府實施4階段彈性交管

中央社／ 高雄20日電

高市府將於22日起連3週的週六、日於旗津海水浴場辦理「2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」，交通局今天表示，屆時旗津周邊道路將視情況實施4階段彈性交通管制、渡輪加密班次等措施。

交通局今天發布新聞稿說明，配合「2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，包含旗津周邊道路將實施4階段彈性交通管制、渡輪加密班次、旗津島內提供停車接駁公車等交維措施。

7月22日至8月6日連續3週的週六、日活動期間，每天中午12時至晚上10時視活動當天車流及旗津地區停車位狀況實施4階段彈性交通管制；其中第4階段為全島管制，過港隧道自前鎮端入口實施管制，建議遊客轉至其他景點。

交通局呼籲市民多利用捷運、輕軌轉乘渡輪前往活動會場，搭乘捷運至橘線O1西子灣或搭乘輕軌至C14哈瑪星出站至鼓山輪渡站，再轉乘渡輪抵達旗津輪渡站後，步行約5分鐘即可抵達活動會場。

另外，為配合活動車流疏導，市府規劃踩風大道（污水處理廠至旗津一路段）機動開放南下小客車單行管制措施，以減緩離場車流壅塞情形。

為提升渡輪輸運效率，降低遊客候船時間，活動期間將比照連續假期期間實施燃油機車登船管制，每天上午11時至下午7時尖峰時段，管制一般遊客騎乘的燃油機車，惟旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制。

交通局表示，風箏節每年人潮不斷，而旗津島停車空間有限，為避免道路壅塞，市府祭出4階段交管進行總量管制，呼籲市民搭乘捷運、輕軌轉乘渡輪前往，免去塞車及尋找車位之苦，輕鬆遊旗津。

風箏節 高雄市 交通管制

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