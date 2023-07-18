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青年體驗「高雄版築地市場」 直擊蚵仔寮漁獲拍賣盛況

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
青年局帶領青年參觀全國首座通過 HACCP 認證的蚵仔寮魚市場及漁獲拍賣現場。圖／高市青年局提供
青年局帶領青年參觀全國首座通過 HACCP 認證的蚵仔寮魚市場及漁獲拍賣現場。圖／高市青年局提供

為增進高雄青年對家鄉土地的認同感、了解地方傳統產業發展現況，高市青年局與海洋局及梓官區漁會攜手合作，帶領青年到有高雄築地市場之稱的蚵仔寮漁港，親訪高雄漁業工作景況及了解漁業發展文化，深度體驗漁民日常。 除了認識各式當季漁獲之外，也學習拍賣規則，感受拍賣現場盛況，並實際走進冷凍廠及製冰廠，體驗-25°C冰窖感受極地世界。

蚵仔寮漁港為全國首座通過HACCP認證的魚市場，該場活動除了帶領青年走訪漁獲拍賣現場盛況，也讓青年透過折紙模擬，了解魚簍繁複的製作流程，目前任職於梓官區漁會的高雄青年陳杞峰表示，近年來濫捕和環境汙染等因素，造成漁業資源逐漸枯竭，希望貢獻一己之力，推廣正確的食魚教育和永續生態理念，就讀高雄師範大學音樂學系的余同學說，第一次參加青年局探索體驗活動，參與從捕魚、保存、加工再製、營銷完整過程，還能了解梓官區漁會高科技設備及系統化管理，打破以往對傳統漁業的刻板印象，受益良多。

青年局長張以理指出，台灣擁有獨特且豐沛的海洋文化及漁業資源，期待透過本次探索體驗活動，反轉年輕一代對漁業文化的刻板印象，並持續向產業永續發展的目標邁進。

高雄青年體驗製冰及冷凍魚貨冰庫的酷寒。圖／高市青年局提供
高雄青年體驗製冰及冷凍魚貨冰庫的酷寒。圖／高市青年局提供
青年認識早期台灣捕烏魚的特有文化，以茅草簡單搭建藏仔寮，並聚集在此生活。圖／高市青年局提供
青年認識早期台灣捕烏魚的特有文化，以茅草簡單搭建藏仔寮，並聚集在此生活。圖／高市青年局提供

青年 極地 漁民

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