青年體驗「高雄版築地市場」 直擊蚵仔寮漁獲拍賣盛況

為增進高雄青年對家鄉土地的認同感、了解地方傳統產業發展現況，高市青年局與海洋局及梓官區漁會攜手合作，帶領青年到有高雄築地市場之稱的蚵仔寮漁港，親訪高雄漁業工作景況及了解漁業發展文化，深度體驗漁民日常。 除了認識各式當季漁獲之外，也學習拍賣規則，感受拍賣現場盛況，並實際走進冷凍廠及製冰廠，體驗-25°C冰窖感受極地世界。

蚵仔寮漁港為全國首座通過HACCP認證的魚市場，該場活動除了帶領青年走訪漁獲拍賣現場盛況，也讓青年透過折紙模擬，了解魚簍繁複的製作流程，目前任職於梓官區漁會的高雄青年陳杞峰表示，近年來濫捕和環境汙染等因素，造成漁業資源逐漸枯竭，希望貢獻一己之力，推廣正確的食魚教育和永續生態理念，就讀高雄師範大學音樂學系的余同學說，第一次參加青年局探索體驗活動，參與從捕魚、保存、加工再製、營銷完整過程，還能了解梓官區漁會高科技設備及系統化管理，打破以往對傳統漁業的刻板印象，受益良多。