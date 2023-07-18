天氣熱到爆高雄網友求「消暑」所在 觀旅局推茂林谷

近日受到泰利颱風外圍環流影響，高雄天氣呈悶熱狀態，而放眼全球面對極端氣候，今年7月全球高溫打破觀測以來的紀錄，炎熱氣候讓民眾直呼「熱到爆」躲在冷氣房，但有網友認為室內待久不舒服，上網發問高雄推薦避暑好地點，留言一致認為「海拔高度」是能否消暑關鍵。

高雄市府觀光局回應網友提問，除網友上述推薦外，也建議可以前往茂林谷，有美麗山谷景觀及瀑布，加上周邊環境清幽，是適合消暑的好地方，也推薦愛河灣暑期的海洋派對、旗津風箏節、蓮潭水上活動、六龜水樂園等，多樣親水設施可以讓人消消暑。

一位網友在PTT上發文表示，最近天氣實在太熱，雖然躲在冷氣房不錯，但待久會有不舒服感，希望可以有走出戶外涼爽避暑地點，還可以代筆電待著簡單處理文件，最好是一旁有廁所、飲水機，還有步道可以就近走走的地方，像廣大網友徵求推薦地點。