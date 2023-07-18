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天氣熱到爆高雄網友求「消暑」所在 觀旅局推茂林谷
近日受到泰利颱風外圍環流影響，高雄天氣呈悶熱狀態，而放眼全球面對極端氣候，今年7月全球高溫打破觀測以來的紀錄，炎熱氣候讓民眾直呼「熱到爆」躲在冷氣房，但有網友認為室內待久不舒服，上網發問高雄推薦避暑好地點，留言一致認為「海拔高度」是能否消暑關鍵。
高雄市府觀光局回應網友提問，除網友上述推薦外，也建議可以前往茂林谷，有美麗山谷景觀及瀑布，加上周邊環境清幽，是適合消暑的好地方，也推薦愛河灣暑期的海洋派對、旗津風箏節、蓮潭水上活動、六龜水樂園等，多樣親水設施可以讓人消消暑。
一位網友在PTT上發文表示，最近天氣實在太熱，雖然躲在冷氣房不錯，但待久會有不舒服感，希望可以有走出戶外涼爽避暑地點，還可以代筆電待著簡單處理文件，最好是一旁有廁所、飲水機，還有步道可以就近走走的地方，像廣大網友徵求推薦地點。
有留言推薦澄清湖、蓮池潭等水域景點，會有微風吹來較涼爽，也有人開玩笑說「心靜自然涼」，更有不少人點出「海拔高度」是關鍵，要到南橫、藤枝等景點，才會明顯有較涼爽的感覺，唯獨就是離高雄市區路途遙遠，較為不便。
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