高雄兒童藝術節水陸嗨翻暑假 持攻略免費玩到底

高雄兒童藝術節昨、今兩天在衛武營都會公園舉行，有免費的精彩節目演出，還有水陸遊玩設施進駐，變身為兒童大型遊樂場。主辦單位還提供兒藝節攻略，讓親子不錯過每個活動靚點。

高雄市長陳其邁表示，暑假開始的兒童藝術節，特別打造一個讓親子放電的空間，讓小朋友不只可以在演出上大開眼界，更有水陸的遊玩方式，有吃有玩，好好的放電。

今天的兒藝節活動攻略，是趁下午3點活動剛開始，排隊人潮不多，先到大型遊具區玩個幾輪；接著去戲水氣墊區跟大家一起玩水消暑；玩完換上乾淨的衣服，差不多下午5點半去逛市集買晚餐；吃飽喝足後到童玩體驗區賺代幣夾好禮；最後到嬉戲舞台觀看精彩大戲當作完美一天的結尾。

高雄市教育局表示，今晚接力演出超級卡司陣容，Coming True 即將成真火舞團《火爾摩莎Firemosa》，是用火舞演出的親子火舞劇場，讓現場觀眾驚呼聲不斷；亞洲知名的紅鼻子馬戲團帶來《保護藝樂園》，融合街頭互動、馬戲特技、肢體劇場；還有太日樂集的《炎炎夏季擊鼓大作戰》，讓更多人聽見田野間的音樂與信念。

另外還有多組表演團隊、街頭藝人，像是來自西非迦納世界聞名的馬戲大師「理查馬戲表演家」、以東洋傳統藝術為主軸「肆舞藝」展現東洋文化之美、實現運動與藝術「LAD多元藝術團」等。

今年兒藝節活動特別設置了廣受孩童喜愛的水上氣墊區、旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、熱氣球等遊具及童玩體驗區，打造出一座大型藝術夢幻樂園，全部免費，大小朋友能夠暢快遊玩。現場還有人氣市集「雄店」，各式各樣的特色攤車及品味創意美食。