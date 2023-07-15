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潮州夜市多個攤販頻遭檢舉開罰 地方居民哀嘆：傳統夜市將走入歷史？

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣潮州夜市多個攤販近日頻遭檢舉，警方獲報到場，對未經許可在道路擺設攤位的商家，要求他們即時停止並消除障礙，並處1200元以上2400元以下罰鍰，近日取締約20多件。圖／警方提供
屏東縣潮州夜市多個攤販近日頻遭檢舉，警方獲報到場，對未經許可在道路擺設攤位的商家，要求他們即時停止並消除障礙，並處1200元以上2400元以下罰鍰，近日取締約20多件。圖／警方提供

在地有十多年歷史的潮州夜市，攤商近期頻遭檢舉，警方獲報依道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款，對未經許可在道路擺設攤位的商家， 要求他們即時停止並消除障礙，並處1200元以上2400元以下罰鍰，地方鄉親見狀上網發文哀嘆「難道傳統文化的潮州夜市要走入歷史了嗎？」

警方表示，潮州夜市每逢周一、五開市，近日連續接獲民眾檢舉部分攤商於道路設攤，影響道路通行，警方現依違規事實舉發約20多件，呼籲民眾勿占用道路違規設攤，維護道路通行安全。

潮州在地民眾路過發現檢舉過程，拍下發上網嘆息，「歷史悠久的潮州夜市，是否因此走入歷史？如果不是為了養家糊口，誰想四處擺攤辛苦？」但也有民眾認為，「時代的變遷，大空地已成密集住宅區，夜市文化應想想更好的解決辦法」。

有網友認為，「時代在進步，以往可以這樣，但不代表永遠合法，是文化的一種就要共同找出合法的出路，努力讓它合法化，才是追求的重點。」

屏東縣潮州夜市多個攤販近日頻遭檢舉，警方獲報到場，對未經許可在道路擺設攤位的商家，要求他們即時停止並消除障礙，並處1200元以上2400元以下罰鍰，近日取締約20多件。圖／警方提供
屏東縣潮州夜市多個攤販近日頻遭檢舉，警方獲報到場，對未經許可在道路擺設攤位的商家，要求他們即時停止並消除障礙，並處1200元以上2400元以下罰鍰，近日取締約20多件。圖／警方提供

夜市 屏東 罰單

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