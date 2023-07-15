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重現農村休閒娛樂 屏東近百人焢土窯體驗兒時回憶

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府今、明2天於屏東農業物產館外舉辦焢土窯活動，提供地瓜、山芋仔、玉米等當地食材，重現農村休閒娛樂。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今、明2天於屏東農業物產館外舉辦焢土窯活動，提供地瓜、山芋仔、玉米等當地食材，重現農村休閒娛樂。記者張已亷／攝影

屏縣府利用農業物產館外休耕的彩稻田，舉辦系列農村懷舊活動，今、明2天於遼闊的彩繪稻田土地上舉行焢土窯體驗，重現農村休閒娛樂；縣長周春米表示，2天分別有40到50組的焢土窯，縣內另還舉辦許多消暑活動，歡迎大朋友、小朋友來屏東多買、多走、多玩，體驗南台灣最棒好物。

屏東物產館5月6日收割彩稻，6月舉辦植感好森活，近期適逢田間收割後的空檔，將彩繪稻田重新翻土及曬土，舉辦焢土窯體驗活動，讓孩子們在田間奔跑放電、大人生火疊土窯、阿公阿嬤分享農村生活經驗談，同時還可以逛一旁的稻農市集、追逐田野飛鳥或找青蛙，享受大自然。

蕭姓參與民眾今早8點從嘉義與朋友一同南下，攜家帶眷到屏東控土窯，選定地點搭起遮陽棚，從旁撿拾土塊搭起土窯，生火焢地瓜、玉米等食材，還自備土雞烹煮蒜頭雞、四物雞等佳餚，體驗兒時記憶。

屏東市今體感溫度高達39度，高溫炎熱但大小朋友臉掛笑容。她說，離開農村到都市生活後，控土窯這項傳統技能越來越少人知道，小朋友更沒有機會體驗，「會失傳，小時候都是這樣玩大，田野東西對小朋友身體也很好」，在網絡上看到活動消息就帶著孩子來體驗，小朋友們平日與3C電子產品形影不離，藉機讓他們能走出戶外。

活動現場提供焢土窯工具、柴火、磚頭及地瓜、山芋仔、玉米等屏東當地食材，民眾也可自帶食材及帳篷桌椅一起同歡，活動期間還有屏東農特產、稻農市集、免費氣墊水池城堡等，消暑一夏。

屏東縣政府今、明2天於屏東農業物產館外舉辦焢土窯活動，提供地瓜、山芋仔、玉米等當地食材，重現農村休閒娛樂。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今、明2天於屏東農業物產館外舉辦焢土窯活動，提供地瓜、山芋仔、玉米等當地食材，重現農村休閒娛樂。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今、明2天於屏東農業物產館外舉辦焢土窯活動，提供地瓜、山芋仔、玉米等當地食材，重現農村休閒娛樂。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今、明2天於屏東農業物產館外舉辦焢土窯活動，提供地瓜、山芋仔、玉米等當地食材，重現農村休閒娛樂。記者張已亷／攝影
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屏東 高溫 阿嬤

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