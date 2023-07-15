美濃野菜節 水蓮年產值5億 野菜變綠金

美濃人稱水蓮為野蓮，高雄野蓮種植面積達150公頃，年產值近5億，內銷占8成，近期外銷日本、加拿大等國，由原本的野菜轉型成經濟農作，堪稱「美濃綠金」，更成高雄農業局今夏「夏祭新鮮市」活動重頭戲，高雄市美濃區農會總幹事鍾清輝指出，透過商標認證，民眾看到新鮮野蓮，就能聯想從美濃清澈的水質而來。

高市農業局夏祭新鮮市系列活動由「美濃野菜節」打頭陣，7月22、23日在美濃湖畔重磅登場，其中取得團體商標的美濃野蓮，年產值高達5億，是客家引以為傲的美味，更是美濃許多家庭的生計來源。

美濃區最獨特的野菜莫過於野蓮，熱炒店、火鍋店，一年四季都可吃到。野蓮長在美濃湖，一度曾因養豬業興旺導致水質優養化而消失，經農友鍾華振復育，推廣野蓮並受到大眾喜愛，進而發展出野蓮產業。

農業局長張清榮說，野蓮年產量近千萬台斤，近年約有2成外銷日本、新加坡、加拿大等國，翻身成「美濃綠金」。

美濃農會總幹事鍾清輝說，農會2017年申請到團體商標認證，透過商標，就能聯想美味的野蓮是從美濃清澈乾淨的水質而來。

客家委員會主委楊瑞霞說，野蓮與雪菜、尖瓣花並列為美濃三寶，不僅能入菜，還能加工做成冰淇淋或打成消暑果汁。

青農邱政鴻11年前毅然返鄉種野蓮，他鼓勵外地遊子也能返鄉，為家鄉的特產貢獻心力。