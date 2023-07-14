麟洛鄭成功廟生活空間工程動土 打造全新K書中心造福屏東學子

屏東麟洛鄭成功廟生活空間營造計畫於今舉辦動土儀式，建置客庄聚落多功能場域，總經費1650萬元，該計畫工程分為3大部分，包括多功能棚架下空間營造、舊有成功圖書館閒置空間再利用，及文化故事藝術裝置，經過客庄整體景觀環境資源調查，選定鄭成功廟作為施作場域，營造多元使用的廣場空間，建置舒適休閒環境。

縣長周春米表示，鄭成功廟是麟洛鄉民的信仰中心，2021年初和客委會爭取建設工程，讓在地客家長輩和子弟們，能有完整舒適的休閒與唸書空間，預計明年2月完工，長輩於施工期間仍可參與社區關懷據點活動，不影響高齡者的日常生活，待完工後，將把麟洛鄉營造成一個具有文化涵養與活力洋溢的客家聚落。

鄭成功廟副主委古志海表示，此次工程重點在改善既有硬體建設，預計1樓打造風雨球場、設立長輩上課空間，2樓規畫K書中心，在考季來臨時，讓在地學子能有更佳舒適的讀書環境。