台中市役所義式餐廳超搶手 首度開放平日午餐限時85折

台中市役所有112年歷史，登錄為歷史建築，屬日治時期行政官署的知名建築，台中市府委外營運，業者修復1年多，1樓打造藝文場域，2樓為義式餐廳，邀請星級主廚進駐，只有55個位置，近日開放平日午餐，即日起前100組預約訂位，享有用餐85折優惠。

營運團隊表示，斥資2000萬元、重新整修台中市役所，歷經1年多，1樓「有役思藝文空間」有常設展，集結文化與生活選書、風格選物等；2樓是義式餐廳「Narratore說故事的人」，邀請曾任義大利米其林一星餐廳的台灣主廚林耀輝掌廚，透過說故事精神，結合北義料理手法，讓每道料理具有獨特的故事性。

主廚林耀輝分享，新推出的夏季菜單以「Festa」為概念，以夏鰤及招牌青蔥蛋糕揭開序曲；熱前菜搭配酥香的炸蛙腿鑲大蒜奶油，和義大利傳統的Salsa Verde（義式綠醬），呈現義式慶典、詮釋義大利生活哲學。

營運團隊近日開放平日午餐，即日起前100組預約訂位平日午餐用餐，享有「用餐85折快閃優惠」，民眾可在百年建築裡用餐，感受歲月流動的軌跡。營運團隊表示，每月10日會開放次月的預約訂位，目前8月假日訂位已經6成滿。

另外，台中星饗道國際自助餐也推出全新料理，端出澎湖海島風情美食，包括「澎湖時季刺身」與「菊島時令烤魚」，以每日魚貨為主，直送海味直接上桌；另一道口中炸裂的「海葡萄干貝丼飯」，嫩滑的貝類搭配綠色魚子醬，色味俱全。