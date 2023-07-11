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高雄登革熱今本土病例+1 專家：感染不同型別死亡率最高50%

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫人員在樹叢間，發現廢棄水桶孳生病媒蚊孑孓。圖／衛生局提供
防疫人員在樹叢間，發現廢棄水桶孳生病媒蚊孑孓。圖／衛生局提供

高雄市今新增本土登革熱確診1例，是昨天公布的高度疑似個案，為湖內區8個月大女嬰。衛生局說，高雄本土登革熱累計確診者11人，市長陳其邁昨晚邀集9名專家開會，專家表示，高雄2015年登革熱大流行為登革熱第二型，目前疫情為第一型，若先後感染不同型別的登革病毒，容易出現出血症狀，最嚴重的狀況死亡率可達50%。

衛生局說，高雄今日新增的本土登革熱確診者是昨日公布高度疑似個案、居住於湖內區8個月大女嬰，經疫調近期曾由家人帶至台南市仁德區（疫情群聚地區），7月5日開始出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀，經就醫後仍持續發燒，7月8日就醫採檢NS1快篩陽性並通報，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。

衛生局表示，今日也新增境外移入登革熱確診1例，是今年第11例境外移入登革熱病例，個案是住在左營區20多歲男性，經疫調6月29日從泰國入境返國，7月4日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀，3度就醫，7月9日至醫院急診後住院，登革熱NS1快篩陽性，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。

陳其邁昨晚邀集病媒生態、公衛防疫及感染科、重症醫學臨床醫師共9名專家學者召開登革熱專家會議，專家表示，高雄市2015年登革熱大流行為登革熱第二型，目前疫情為登革第一型，若先後感染不同型別的登革病毒，容易出現出血症狀而導致重症風險，若無及時就醫最嚴重的狀況死亡率可達50%。

陳其邁已指示衛生局發送簡訊，通知曾感染登革熱民眾謹慎防蚊，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，務必立即就醫，特別是65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或2015年曾感染登革熱的民眾。

防疫人員發現水桶孳生病媒蚊孑孓，當場進行採證。圖／衛生局提供
防疫人員發現水桶孳生病媒蚊孑孓，當場進行採證。圖／衛生局提供
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈昨晚參加高雄市長陳其邁召集的登革熱專家會議。圖／衛生局提供
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈昨晚參加高雄市長陳其邁召集的登革熱專家會議。圖／衛生局提供
防疫人員針對髒亂空屋噴藥防治病媒蚊。圖／衛生局提供
防疫人員針對髒亂空屋噴藥防治病媒蚊。圖／衛生局提供
病媒蚊孑孓。圖／衛生局提供
病媒蚊孑孓。圖／衛生局提供
高雄市長陳其邁昨晚邀集9名專家召開登革熱專家會議。圖／衛生局提供
高雄市長陳其邁昨晚邀集9名專家召開登革熱專家會議。圖／衛生局提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院長鍾飲文昨晚參加高雄市長陳其邁召集的登革熱專家會議。圖／衛生局提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院長鍾飲文昨晚參加高雄市長陳其邁召集的登革熱專家會議。圖／衛生局提供

登革熱 衛生局 確診

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