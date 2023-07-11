高雄登革熱今本土病例+1 專家：感染不同型別死亡率最高50%

高雄市今新增本土登革熱確診1例，是昨天公布的高度疑似個案，為湖內區8個月大女嬰。衛生局說，高雄本土登革熱累計確診者11人，市長陳其邁昨晚邀集9名專家開會，專家表示，高雄2015年登革熱大流行為登革熱第二型，目前疫情為第一型，若先後感染不同型別的登革病毒，容易出現出血症狀，最嚴重的狀況死亡率可達50%。

衛生局說，高雄今日新增的本土登革熱確診者是昨日公布高度疑似個案、居住於湖內區8個月大女嬰，經疫調近期曾由家人帶至台南市仁德區（疫情群聚地區），7月5日開始出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀，經就醫後仍持續發燒，7月8日就醫採檢NS1快篩陽性並通報，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。

衛生局表示，今日也新增境外移入登革熱確診1例，是今年第11例境外移入登革熱病例，個案是住在左營區20多歲男性，經疫調6月29日從泰國入境返國，7月4日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀，3度就醫，7月9日至醫院急診後住院，登革熱NS1快篩陽性，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。

陳其邁昨晚邀集病媒生態、公衛防疫及感染科、重症醫學臨床醫師共9名專家學者召開登革熱專家會議，專家表示，高雄市2015年登革熱大流行為登革熱第二型，目前疫情為登革第一型，若先後感染不同型別的登革病毒，容易出現出血症狀而導致重症風險，若無及時就醫最嚴重的狀況死亡率可達50%。