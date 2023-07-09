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恆基課輔班邁入第18年 暑假辦職人體驗拓展學童視野

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東恆春基督教醫院在恆春半島偏鄉開設兒童課輔班邁人第18年，今年暑假帶領學童走出戶外，認識珊瑚，增加生態與環境的意識。圖／屏東恆春基督教醫院提供
屏東恆春基督教醫院在恆春半島偏鄉開設兒童課輔班邁人第18年，今年暑假帶領學童走出戶外，認識珊瑚，增加生態與環境的意識。圖／屏東恆春基督教醫院提供

屏東恆春基督教醫院在恆春半島偏鄉開設兒童課輔班邁人第18年，今年有13個課輔班，照顧300多名弱勢家庭學童，去年暑假與孩子們一起到農田參訪，今年延續戶外體驗活動，規畫一系列多元參觀課程，和一日職人體驗活動，帶領學童到佳冬和崁頂拜訪漁民認識漁業，為台灣尾囝仔增添學習趣味、走出戶外度過一個不一樣的暑假。

恆基院長黃健榮表示，恆基課輔班在陪伴孩子學習和發展適性教育的同時，也能建立孩童未來職涯培力其興趣與發展，進而了解職業的多樣性，更可以開啟對職業的尊重，從漁農們堅持不放棄的精神中，一窺其職人精神，培養孩子勇於面對挑戰的軟實力。

恆基今年暑假舉辦一日職人體驗活動，首站帶著課輔班孩子前往佳冬鄉拜訪知名養殖達人吳國振，體驗完整體驗食魚教育，教導孩子們自製午仔魚一夜干，從刮鱗、清腸、剖切等清潔工作，到灑鹽、撐平、煎魚完成，過程讓許多第一次嘗試殺魚的孩子們直呼「好玩有趣，以後回家可以幫媽媽殺魚了！」

接著到崁頂鄉漁興旺親子體驗餐廳，讓孩子們繪畫DIY著色紙、製作蝦球及抓吳郭魚，開心一下午，其中1名孩童手中拿著吳郭魚興奮喊「家裡可以加菜了！Vuvu（耆老、老人家）一定會很高興！」也帶孩子認識珊瑚，增加生態與環境的意識，拓展孩子們的視野。

屏東恆春基督教醫院在恆春半島偏鄉開設兒童課輔班邁人第18年，今年暑假帶領學童走出戶外，體驗自製午仔魚一夜干。圖／屏東恆春基督教醫院提供
屏東恆春基督教醫院在恆春半島偏鄉開設兒童課輔班邁人第18年，今年暑假帶領學童走出戶外，體驗自製午仔魚一夜干。圖／屏東恆春基督教醫院提供
屏東恆春基督教醫院在恆春半島偏鄉開設兒童課輔班邁人第18年，今年暑假帶領學童走出戶外，到崁頂鄉抓吳郭魚，孩童興奮喊「家裡可以加菜了」。圖／屏東恆春基督教醫院提供
屏東恆春基督教醫院在恆春半島偏鄉開設兒童課輔班邁人第18年，今年暑假帶領學童走出戶外，到崁頂鄉抓吳郭魚，孩童興奮喊「家裡可以加菜了」。圖／屏東恆春基督教醫院提供

課輔班 恆春

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