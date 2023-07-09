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高雄啤酒音樂節吸逾6萬人潮 韓星Jessi、動力火車今晚登場

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，「高雄下酒菜料理我全都要」。圖／高市經發局提供
高雄市長陳其邁表示，「高雄下酒菜料理我全都要」。圖／高市經發局提供

2023高雄啤酒音樂節7日登場，3天活動請來知名歌手輪番開唱，嗨翻全場音樂還能暢飲啤酒、大啖下酒菜，讓參與人數成長1倍，預估吸引超過6萬人參加。今晚將由韓星Jessi、韓團MAMAMOO+、盧廣仲與動力火車壓軸登場，勢必再掀粉絲瘋狂。

高雄市長陳其邁昨晚到活動現場感謝高雄啤酒音樂節工作團隊，並表示下半年還有劉若英、草蜢、A-Lin、吿五人、Coldplay等至少12場演唱會登場，宣告演唱會經濟「將接力延續」，讓國內外粉絲體驗高雄城市魅力。

經發局表示，高雄啤酒音樂節同步舉辦高雄下酒菜料理競賽，從64組參賽隊伍選出13家，於活動現場開賣。每一道下酒菜都是高雄特色，且使用在地食材製作，讓音樂、啤酒、美食完美融合，但也提醒民眾，「喝酒不開車，開車不喝酒」。

主辦單位寬寬整合行銷公司總經理陳功儒表示，高雄啤酒音樂節活動為期3天，帶來超過6萬以上人流與近10億商機。今晚MAMAMOO+將在時代大道廣場開唱，現場開放售票請粉絲不要錯過。

高雄市長陳其邁昨晚到活動現場，感謝高雄啤酒音樂節工作團隊。圖／高市經發局提供
高雄市長陳其邁昨晚到活動現場，感謝高雄啤酒音樂節工作團隊。圖／高市經發局提供
3天高雄啤酒音樂節請來國內外眾多歌手輪番開唱，今晚韓星Jessi將壓軸登場。圖／高市經發局提供
3天高雄啤酒音樂節請來國內外眾多歌手輪番開唱，今晚韓星Jessi將壓軸登場。圖／高市經發局提供

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