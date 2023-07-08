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國境之南體感溫度飆近40度 屏東公所辦「夏日泡泡趴」降溫

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市體感溫度飆近40度，公所辦「夏日泡泡趴」打擊酷暑，活動現場近百人玩水嗨翻天。圖／讀者提供
屏東市體感溫度飆近40度，公所辦「夏日泡泡趴」打擊酷暑，活動現場近百人玩水嗨翻天。圖／讀者提供

全台各地熱到發紅，高溫警報連發，屏東市今體感飆至39度，公所今下午在復興圖書館前舉辦「夏日泡泡趴」消暑活動，家長帶著小朋友玩水降溫，泡泡、笑聲滿天飛；屏東市長周佳琪表示，今、明2天活動提供百支水槍給民眾遊玩，讓孩童走出戶外，活動放電、遠離3C，為暑假留下美好回憶。

依中央氣象局監測，屏東市今天體感溫度高達39度，民眾為躲避毒辣太陽，多挑選室內活動，屏東市長周佳琪為讓孩子們體驗不同暑假生活，鼓勵大家走出戶外，於今、明2天在復興圖書館前廣場舉辦「夏日泡泡趴」活動。

市長周佳琪表示，活動消息一出就備受市民期待，開放預約報名不到30分鐘就被秒殺額滿，另有預留空間開放民眾現場參加，2天共提供400支水槍，讓參與民眾免費使用，提升遊玩興緻，玩累還可以到服務台領取由台糖贊助的1200支冰棒消暑。

不少民眾於今下午自備水槍、吹泡泡器具到圖書館前蓄勢待發，活動於下午3點左右正式開始，大人、小孩近500人同場玩水，場地配有大型氣墊水池和噴灑無毒環保泡泡的泡泡機，現場笑聲不斷，熱鬧非凡。

屏東市體感溫度飆近40度，公所辦「夏日泡泡趴」打擊酷暑，活動現場近百人玩水嗨翻天。圖／讀者提供
屏東市體感溫度飆近40度，公所辦「夏日泡泡趴」打擊酷暑，活動現場近百人玩水嗨翻天。圖／讀者提供
屏東市體感溫度飆近40度，公所辦「夏日泡泡趴」打擊酷暑，活動現場近百人玩水嗨翻天。圖／讀者提供
屏東市體感溫度飆近40度，公所辦「夏日泡泡趴」打擊酷暑，活動現場近百人玩水嗨翻天。圖／讀者提供

屏東 圖書館 周佳琪

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