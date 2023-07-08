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高雄本土登革熱＋2 1例感染途徑待釐清

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市防疫團隊在個案居住地及工作地點周邊住家、工廠及空地，查獲盛水容器孳生大量病媒蚊。圖／衛生局提供
高市防疫團隊在個案居住地及工作地點周邊住家、工廠及空地，查獲盛水容器孳生大量病媒蚊。圖／衛生局提供

高雄市今天公布新增2例本土登革熱確診案例，目前累計已有9人確診。高市衛生局說，今天新增的一例是住在路竹區的男子，曾有台南活動史，另一例是住在大社區的男子，經疫調他的活動地以住家及工作地為主，可能感染途徑尚待進一步釐清。

衛生局表示，路竹區的男性確診者（60多歲）6月28日曾有台南活動史，7月4日出現胃部不適症狀，自行服用胃藥緩解，7月5日及6日開始有發燒症狀二度前往醫院急診就醫，檢驗登革熱NS1快篩陽性，已安排住院治療，同住接觸者1人現無疑似症狀，經疫調個案病毒血症期間活動地以住家及工作地為主。

而住在住在大社區男性確診者（20多歲）7月6日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，發病隔天前往診所看診，NS1快篩陽性，已住院觀察，同住接觸者1人現無疑似症狀，經疫調他活動地以住家及工作地為主，可能感染途徑尚待進一步釐清。

高市防疫團隊今8日針對兩案居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作，在個案居住地及工作地點周邊住家、工廠及空地查獲多處塑膠桶、保麗龍箱、鐵桶等各式盛水容器，已孳生大量病媒蚊，現場開單告發，處新台幣1200元以上罰鍰，並協助清除積水。

高市防疫團隊在個案居住地及工作地點周邊住家、工廠及空地，查獲盛水容器孳生大量病媒蚊。圖／衛生局提供
高市防疫團隊在個案居住地及工作地點周邊住家、工廠及空地，查獲盛水容器孳生大量病媒蚊。圖／衛生局提供
高市防疫團隊針對兩案居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查。圖／衛生局提供
高市防疫團隊針對兩案居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查。圖／衛生局提供
高市防疫團隊針對兩案居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查。圖／衛生局提供
高市防疫團隊針對兩案居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查。圖／衛生局提供

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