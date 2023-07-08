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從13張桌到年收10億寫傳奇 老四川創辦人「麻辣南霸天」今人生謝幕

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從13張桌到年收10億寫傳奇 「麻辣南霸天」今人生謝幕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
興櫃餐飲古老四川創辦人暨執行長梁朝辰，上個月26日在美術館自宅睡夢中辭世，享年56歲；家屬今舉行告別式，不少政商警界人士到場送他最後一程。記者石秀華／攝影
興櫃餐飲古老四川創辦人暨執行長梁朝辰，上個月26日在美術館自宅睡夢中辭世，享年56歲；家屬今舉行告別式，不少政商警界人士到場送他最後一程。記者石秀華／攝影

興櫃餐飲古老四川創辦人暨執行長梁朝辰，上個月26日在美術館自宅睡夢中辭世，享年56歲，消息令政商警界錯愕不捨；梁早年創辦老四川巴蜀麻辣燙，是全台首家興櫃掛牌的麻辣鍋店，從13張桌到年收10億元，素有「麻辣南霸天」稱譽，寫下餐飲界傳奇，家屬今天上午舉行告別式，梁朝辰人生謝幕。

梁朝辰出身自單親家庭，下有二個弟弟，為幫忙家計，國中畢業即到楠加工區做腳踏車作業員，也當過砂石工、當鋪員工、攝影助理，後來遠赴大陸哈爾濱當婚紗攝影師，長達10年。

2003年他從大陸友人處學到麻辣鍋配方，返台集資百萬在高雄創立「老四川巴蜀麻辣燙」，從13張桌子、5個員工的小店發展到全台連鎖企業，2014年興櫃，是台灣最早興櫃的麻辣鍋店，平均年營業額近10億，寫下餐飲界傳奇。

熟知梁朝辰的人士表示，梁個性豪爽，凶起來會問候祖宗八代，不過他心地柔軟，曾霸氣提撥1200萬元盈餘給500多名員工分紅，把員工當親人照顧，平日他也熱衷公益事務，主辦老四川盃全國青少棒錦標賽，推動棒球運動，更加入高雄市交大隊，連任多屆大隊長，上個月才再接義交大隊長職務，不料於上個月26日在家中突辭世。

家屬今在高雄市立殯儀館景行廳舉行告別式，廳外懸掛一張梁朝辰笑得開朗揮手和大家打招呼的巨幅照片，寫著「朝辰和大家別過」。

由於梁生前是高雄義交大隊長，不少義交趕來送梁人生最後一程，也義務在廳外協助指揮交通。

梁生前廣交政、商、警界好友，今人生謝幕，各界人士也從全台各地趕來參加告別式，盼他一路好走。

興櫃餐飲古老四川創辦人暨執行長梁朝辰，上個月26日在美術館自宅睡夢中辭世，享年56歲；家屬今舉行告別式，不少義交到場送大隊長最後一程。記者石秀華／攝影
興櫃餐飲古老四川創辦人暨執行長梁朝辰，上個月26日在美術館自宅睡夢中辭世，享年56歲；家屬今舉行告別式，不少義交到場送大隊長最後一程。記者石秀華／攝影
興櫃餐飲古老四川創辦人暨執行長梁朝辰，上個月26日在美術館自宅睡夢中辭世，享年56歲；家屬今舉行告別式，梁生前是高市義交大隊長，義交主動在場外協助指揮交通，送大隊長最後一程。記者石秀華／攝影
興櫃餐飲古老四川創辦人暨執行長梁朝辰，上個月26日在美術館自宅睡夢中辭世，享年56歲；家屬今舉行告別式，梁生前是高市義交大隊長，義交主動在場外協助指揮交通，送大隊長最後一程。記者石秀華／攝影

告別式 交大 高雄市

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