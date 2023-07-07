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南台灣最大 高雄蓋逾2千坪全素長照中心 2年後完工

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）親自出席「彌勒家園」第二期工程的動土典禮。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁（右二）親自出席「彌勒家園」第二期工程的動土典禮。記者古和純／攝影

全台非正式統計，常年吃素人口近300萬人，但許多長者茹素終生，晚年住進長照機構時，卻得不到全素的營養照顧，位在高雄六龜的全素食長照機構「彌勒家園」預計增建2322坪提供193床，讓平時有禮佛習慣的茹素長者能頤養天年。

號稱南台灣最大的全素食長照機構「彌勒家園」，由一貫道寶光建德林前人6年前開辦至今，提供156床全住宿服務，不過原有床位不敷使用，3年前，「彌勒家園」開始著手規畫二期工程，欲興建「建德住宿機構」。

「彌勒家園」創辦人寶光建德林前人今天坐在輪椅上參與二期工程的動土典禮，他對著高雄市長陳其邁說「經營機構，每年都虧本百萬元」，並非為營利所設立，他說，自己已90多歲，對其他人一樣喊著阿公、阿嬤，並提醒工作人員照顧長者要一視同仁。

「你們虧多一點，我們就賠少一點。」陳其邁說，高雄65歲的長者超過50萬，光買快篩試劑就比其他縣市多花好幾億，尤其，大旗山區長者占25%人口，必然重視長者們的需求。

彌勒家園說，「建德住宿機構」在5月底取得高市府建築執照，從今起開始動工興建，總工程預計需花上2年，規劃4層樓，提供193床，總面積2322坪，高於法規面積2.4倍，是24小時住宿式的機構。

在細部規畫上，戶外綠地設計近千坪，長輩可享有自然綠色芬多精環境，調養身心，且提供獨立個人房、夫妻房設計、套房式設計，尊重長者隱私及自主性。內部設有電影視廳室、圖書室、多功能表演廳、佛堂、自主料理區，增加長輩生活賦能。

此外，國道10號延伸至新威大橋的工程，預計在3年後完工，未來從巿區至二期家園將大大縮短通車時間至35分鐘，可有效提供巿區人才往偏鄉服務，可讓子女就近探視長輩，享受天倫之樂。

高雄市長陳其邁（左）與立委邱議瑩（左二）向一貫道寶光建德林前人表達感謝。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁（左）與立委邱議瑩（左二）向一貫道寶光建德林前人表達感謝。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁（右二）與立委邱議瑩（左四）出席「彌勒家園」第二期工程的動土典禮。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁（右二）與立委邱議瑩（左四）出席「彌勒家園」第二期工程的動土典禮。記者古和純／攝影

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