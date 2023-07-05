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當心！行經無號誌路口未停等 屏警兩個月開出412件罰單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東警分局提醒，行經無號誌路口、閃光紅燈號誌等交叉路口未停等，可依法開罰，兩個月來取締412件。圖／警方提供
屏東警分局提醒，行經無號誌路口、閃光紅燈號誌等交叉路口未停等，可依法開罰，兩個月來取締412件。圖／警方提供

根據警政署統計，交岔路口發生交通事故占總件數6成，其中未依規定讓車為肇事因素之一，屏東警分局今年5月起展開交通大執法專案取締，其中無號誌路口未停等，兩個月開出412罰單。車輛不停讓行人則是取締253件，提醒用路人行經路口時要注意。

屏東警分局轄內有四鄉鎮，包括屏東市、萬丹鄉、麟洛鄉與長治鄉。屏東警分局指出，今年5月起配合警政署路口安全等大執法專案勤務迄今共計取締「無號誌路口未停等」412件、「車輛不停讓行人」253件。

行經無號誌路口或閃紅燈未停等，違反道路交通管理處罰條例45條第1項第18款，行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓，可處600元以上到1800元以下罰鍰。車輛不停讓行人，違反道交條例第44條第2項，可開罰1200元以上6000元以下罰鍰。

屏東警分局統計，今年1到6月，轄內全般交通事故已發生6251件，與去年同期增加498件，其中今年3月在林森路與仁德路口發生死亡交通事故，主肇因亦為「閃紅燈未停等」，警方喚起駕駛人交通安全觀念，針對轄內易肇事路口，加強相關違規項目取締。

屏東警分局長蔡培元表示，透過常態性執法，以建立汽機車駕駛人「路口停讓」的觀念，也積極辦理交通安全講座，加強宣導行人路權的重要，透過深入校園，培養學童遵守交通規則，盼提升用路人交通安全意識，減少車禍發生。

屏東 罰單 車禍

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