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肉燥飯比喻租金補貼 陳其邁：一樣料好實在又方便

中央社／ 高雄3日電

高雄市長陳其邁今晚在臉書發一張出在車上吃肉燥飯照片，表示趕行程時，吃肉燥飯最方便，隨即提到「租金補貼就像肉燥飯一樣料好實在又方便」，提醒民眾今天開始申請。

陳其邁在臉書（Facebook）發文表示，趕行程，吃肉燥飯最方便，早上會議討論地下水補注後，先到岡山跑行程，再至市區歡迎「東京日台交流會」訪問高雄。

陳其邁接著提到，和肉燥飯一樣料好實在又方便的租金補貼，今天也開始申請。一路至明年12月31日，市府6樓，都發局為市民詳細說明、辦理，人潮不少。

陳其邁說，目前正領取租金補貼的民眾免申請，資料自動帶入。新申請則可利用網路、郵寄及現場申請3種方式。高雄只要是家庭所得每人每月新台幣5萬467元以下的租屋家庭，都可以申請。單身、育兒、弱勢都有加碼。

最後，陳其邁公布吃的肉燥飯店家是曾獲「高雄十大肉燥飯」的三味巧。「肥瘦適當、傳統醬香，滷汁包覆著白飯，再配上入味的魯蛋與豆腐、加上一點點辣椒醬，就是滿足的一餐」。

肉燥飯 陳其邁 租金補貼

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