春雨助高苑科大辦學 陳其邁籲企業應提早投資人才培育

台鋼集團旗下企業春雨響應助學，成為首波與高苑科大簽訂全方位策略合作的子公司，高雄市長陳其邁見證簽約過程，陳指出，過去多私立院校學生畢業即背負高達80萬的沉重學貸，陳盛讚春雨成為「春風化雨」的企業業師，獎助高苑科大生，同時也增進高雄市更具強大競爭力。

「公私立大學的教育資源，差距日益加大。」陳其邁說，大學就讀醫學時的同學家庭，社經地位多高於一般私立大學生，而這些年社會貧富差距拉大也影響教育資源分配，也使得私校生的求學壓力更為沉重，因此，中央拍板定案明年2月起，補助就讀私立大專校院學生，每年學雜費減免3.5萬，而經濟弱勢學生再加碼補助最高2萬。

而高苑科大與春雨策略合作，不僅挹注更多教育資源，同時也減輕學子畢業即失業的問題，陳其邁認為這是雙贏「強強配」的組合，陳笑說，雖然今天的投資來得晚了些，但「春雨、春雨，春風化雨，早該投資教育，培育人才。」