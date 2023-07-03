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春雨助高苑科大辦學 陳其邁籲企業應提早投資人才培育

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
春雨集團董事長陳其泰（左）捐贈300萬給高苑科大作為入學獎助學金。記者古和純／攝影
春雨集團董事長陳其泰（左）捐贈300萬給高苑科大作為入學獎助學金。記者古和純／攝影

台鋼集團旗下企業春雨響應助學，成為首波與高苑科大簽訂全方位策略合作的子公司，高雄市長陳其邁見證簽約過程，陳指出，過去多私立院校學生畢業即背負高達80萬的沉重學貸，陳盛讚春雨成為「春風化雨」的企業業師，獎助高苑科大生，同時也增進高雄市更具強大競爭力。

「公私立大學的教育資源，差距日益加大。」陳其邁說，大學就讀醫學時的同學家庭，社經地位多高於一般私立大學生，而這些年社會貧富差距拉大也影響教育資源分配，也使得私校生的求學壓力更為沉重，因此，中央拍板定案明年2月起，補助就讀私立大專校院學生，每年學雜費減免3.5萬，而經濟弱勢學生再加碼補助最高2萬。

而高苑科大與春雨策略合作，不僅挹注更多教育資源，同時也減輕學子畢業即失業的問題，陳其邁認為這是雙贏「強強配」的組合，陳笑說，雖然今天的投資來得晚了些，但「春雨、春雨，春風化雨，早該投資教育，培育人才。」

由於，春雨集團為全球數一數二指標性的扣件大廠，同時也是高雄市引領產業轉型的火車頭，陳其邁表示，美國最快2024實施CCA碳關稅，歐盟CBAM也將上路，未來國際碳關稅對台灣產業影響巨大，而目前國內少子化不僅影響學校辦學，未來也可能會影響企業缺工，要解決內憂外患，為企業培育傑出人才，也是首要重點。

台鋼集團會長謝裕民幕後推動旗下各企業助高苑科大繁鷹計畫。記者古和純／攝影
台鋼集團會長謝裕民幕後推動旗下各企業助高苑科大繁鷹計畫。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁（中）見證高苑科大代理校長陳宏宇（右）與春雨集團董事長陳其泰（左）共同簽署策略聯盟合約。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁（中）見證高苑科大代理校長陳宏宇（右）與春雨集團董事長陳其泰（左）共同簽署策略聯盟合約。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁（中）見證台鋼集團會長謝裕民（左五）率領旗下企業春雨集團與高苑科大產學合作簽訂策略聯盟合約。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁（中）見證台鋼集團會長謝裕民（左五）率領旗下企業春雨集團與高苑科大產學合作簽訂策略聯盟合約。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁盛讚台鋼集團助辦學，將為高雄帶來城市競爭力。記者古和純／攝影
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陳其邁 高苑科大 台鋼

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