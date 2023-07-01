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高雄空大千人辦桌迎校友 2000人歡聚盛況空前

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市立空中大學近年辦學有成，上萬名畢業校友遍布海內外，學校今晚席開200桌舉辦「作伙返來厝，六六大順大幸福」回娘家活動，邀校友返校同樂。記者王昭月／攝影
高雄市立空中大學近年辦學有成，上萬名畢業校友遍布海內外，學校今晚席開200桌舉辦「作伙返來厝，六六大順大幸福」回娘家活動，邀校友返校同樂。記者王昭月／攝影

高雄市立空中大學近年辦學有成，上萬名畢業校友遍布海內外，已從地區型大學發展成國際型校院，學校今晚席開200桌舉辦「作伙返來厝，六六大順大幸福」回娘家活動，邀各地校友返校同樂，凝聚情感，期許校友作為學校堅實後盾，助空大永續發展、發光發熱。

今晚這場千人辦桌活動，以科技感十足的璀璨鏡面開場，空大校長劉嘉茹偕貴賓觸動大型魔球與LED七彩燈柱，同步點亮「南瓜馬車」藝術裝置迎賓，宣佈開席。

現場並表揚第5屆、第6屆傑出校友，引為學習典範，其中曾獲得第57屆「電視金鐘獎」自然科學紀實節目奬的大傳系傑出校友王銀和，將金鐘獎盃獻給母校，累計至今，空大大傳系畢業校友已陸續獲6座廣播、電視金鐘獎。

高雄市副市長羅達生、議員、校務發展顧問及南部各大學校長、台灣雄大會理事長暨各校代表、校友總會、各行各業校友到場歡聚，羅達生表示，空大畢業校友遍及全國、海外，在全國各縣市、離島偏鄉以及東南亞開設33個學習據點，是轉型有成的典範。

空大校長劉嘉茹表示，「校友回娘家」是她7年前的發想，受到「校友總會」及校務顧問陳西坤、葉雅強全力支持，豐沛的校友資源是校務發展的堅強後盾，另在全體教職員生努力下，空大也創下學生人數最多、學雜費收益最高、校外班據點成長最多的紀錄。

劉嘉茹也捎來好消息，高雄空大已通過教育部審查，今年將成立「健康管理與促進學系」，幫助民眾建立健康低碳飲食型態、家護健康也愛護地球。

高雄空中大學今晚號召校友回娘家，校長劉嘉茹（中）特別表彰第5及第6屆優秀校友。記者王昭月／攝影
高雄空中大學今晚號召校友回娘家，校長劉嘉茹（中）特別表彰第5及第6屆優秀校友。記者王昭月／攝影
高雄空大千人辦桌活動，以科技感十足的璀璨鏡面人開場。記者王昭月／攝影
高雄空大千人辦桌活動，以科技感十足的璀璨鏡面人開場。記者王昭月／攝影

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