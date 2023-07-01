南高屏TPASS通勤月票上線 賴清德：便利青年等通勤族
副總統賴清德、行政院長陳建仁、交通部長王國材今天到高雄火車站見證南高屏TPASS通勤月票上線，高雄市長陳其邁說「坐越多，賺越多」，當初知悉TPASS通勤月票中央僅研擬北部區域，立刻向中央爭取南部也有需求；賴清德表示，中央要整合不同縣市民間單位等並不容易，好在交通部接下任務，才能在此時上線。
賴清德說，就連使用公共自行車也行，這項政策便利通勤族群，尤其青年、工作族群，也提供民眾選擇在離市區較遠的區域居住，一方面可疏導城市壅擠，也減少國內碳排放量達到綠色環保。
不過，今天記者直擊高雄火車站賣票窗口及月台，隨機抽問現場遊客TPASS通勤月票，多半都露出「霧煞煞」的表情，不過，也有通勤族表示，每天往返高雄、台南通勤，光火車票就要約100元開銷，通勤月票搭乘不到10天就能回本，對通勤族群絕對是項福音。
高雄火車站站務人員表示，今天TPASS第一天上路，使用族群並不多，少有誤闖其他通道的現象，秩序還算良好。
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