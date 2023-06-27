志工阻潛水打魚 頭破血流也不退

澎湖、屏東小琉球等地潛水器漁業橫行，利用夜間魚類警覺性差，以魚槍獵捕藏身石縫中高經濟魚類，這些魚多為種魚或亞成魚，保育志工形容是「抄家滅族手段」，集中單一物種，易造成特定魚種資源枯竭。學者直言，魚槍只是工具，「貪婪的人心，才是生態衰竭的凶手」。

6月19日夜晚9時許，澎湖海上布滿載遊客賞花火節焰火漁船，洋溢節慶氛圍，卻有一艘快艇往虎井嶼方向駛去，船上有海洋保育志工陳盡川、蕭再泉及縣府農漁局公務員，公私部門攜手出海夜巡，要嚇阻使用潛水器打魚的不肖之徒。

陳盡川和澎湖地檢署檢察官吳巡龍是夥伴關係，與農漁局、警察局、岸巡等單位有共同群組，海上任何風吹草動，會相互提醒、通報。潛水打魚集團會監控陳盡川的快艇是否出動，雙方諜對諜。

所謂潛水器漁業，是指漁民在漁船或遊艇上放置空氣壓縮機或背負空氣瓶，供潛水人員長時間在海底從事捕撈行為。陳盡川說，從事潛水器漁業觸犯漁業法的行政罰，處3萬至30萬罰鍰，一次出海有機會進帳2萬元，在利之所趨下，許多漁民有恃無恐。

「利用暗夜作業，直搗魚群的家，是粗暴做法！」蕭再泉說，夜晚魚在睡覺，警覺性差，這些魚多為種魚或亞成魚，即將抱卵繁衍下一代，「抓一條少一條，對生態、永續相當不利」。

吳巡龍坦言，要找民間夥伴加入巡守海洋行列不容易，鄉親顧慮和公部門合作會被視為「抓耙仔」，在地方難立足，除了陳盡川，難找到第二艘民間願意應援的漁船或快艇。

「陳盡川有『小強精神』，守護海洋打死不退！」吳巡龍提到，2020年6月，陳盡川曾被人打到頭破血流，相隔3個月快艇遭縱火燒毀，他沒因此退卻，很快購入另一艘快艇，護魚態度堅定。吳巡龍也因施鐵腕嚴辦毒魚、電魚、炸魚等非法漁撈，查扣被告漁船，手機收過嗆聲簡訊，住家附近被吊死貓，帶有恐嚇意味。

高雄海洋科技大學海洋事務與產業管理研究所助理教授丁國桓表示，潛水器打魚若改為刑事罰，海上搜證有其難度，漁具是被人使用的工具，有利可圖才是問題。曾有民團倡議在魚槍打魚未禁止下，拒吃「穿孔魚」，也算是為生態盡分心力。