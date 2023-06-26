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破半百!南台灣登革熱疫情增 陳其邁:「防疫」上有壓力

聯合報／ 記者古和純楊適群／高雄即時報導
高雄市府防疫團隊在興達港漁市場進行防疫作業。記者古和純／攝影
高雄市府防疫團隊在興達港漁市場進行防疫作業。記者古和純／攝影

截至昨天，台南市已有6區54人為本土登革熱確診，高雄市長陳其邁指出，台南地區出現社區流行情況，今天高雄茄萣也有一疑似案例，有鑑於東南亞登革熱疫情相較去年嚴重三倍，高雄經商旅遊人員往來頻繁，陳坦言，防疫上的確有些壓力。

高市府衛生局昨天接獲台南通報高雄茄萣60多歲女子為高度疑似登革熱案例，據悉該女工作地在台南市東區，因上周三出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等登革熱疑似症狀，前天經檢通報為NS1快篩陽性，檢體已送中央實驗室檢驗中，並已住院觀察。

對於南台灣登革熱疫情蔓延，陳其邁指出，今天下午北高雄茄萣區恐將新增一例，防疫團隊昨下午已前往該患者住家周邊進行預防性清消，由於該患者住家周邊部分容器有積水現象，陳提醒民眾，近來午後常有雷雨發生，須格外落實環境整潔。

「防疫上的確有些壓力。」陳其邁坦言，今年東南亞登革熱疫情比起去年嚴重三倍，自6月15日起，台南通報出現第一例登革熱案例，高雄市府隨即通知北高雄各醫療院所基層醫師，注意登革熱疫情及患者就醫情況，並在北高雄成立前進指揮中心，聯合衛生所、環保局、區公所落實防疫任務。

高雄市府防疫團隊在興達港漁市場進行防疫作業。記者古和純／攝影
高雄市府防疫團隊在興達港漁市場進行防疫作業。記者古和純／攝影

登革熱 台南 疫情

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