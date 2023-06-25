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病毒不休假！ 屏基急診湧流感腹痛病患 出現7例腦中風

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
端午連假，屏基急診室湧現流行性感冒、新冠肺炎病毒感染、腹痛病患，6月22日至24日3天每天急診人數飆破220人次，出乎意外有7例腦中風。圖／屏基提供
端午連假，屏基急診室湧現流行性感冒、新冠肺炎病毒感染、腹痛病患，6月22日至24日3天每天急診人數飆破220人次，出乎意外有7例腦中風。圖／屏基提供

端午連假，屏基急診室湧現流行性感冒、新冠肺炎病毒感染、腹痛病患，6月22日至24日3天每天急診人數飆破220人次，出乎意外有7例腦中風，屏基緊急為缺血性腦中風患者取栓手術，取出阻塞腦血管的血塊，屏基提醒有心血管疾病患者不要忽視高溫天氣，多補充水分，別讓血管卡住了。

依據疾病管制署疫情監測，高屏區類流感門診及急診人次連兩周都在9300人次以上（6/4到6/10計9347人次、 6/11到6/17計9476人次），社區流行A型流感，近4周流感病毒以H1N1及H3N2共同流行。新冠肺炎病毒感染則處高原期，疫情略升（6/11到6/17計1791人次、6/18到6/23計1467人次 ）。

屏基醫務部主任陳志文說，年長者的排汗功能、對溫度轉變的適應能力以及調節體內水份的機能不如年輕人迅速，尤其心臟病、高血壓、糖尿病等慢性疾病的民眾，更要加倍小心，隨時補充水分，不要等到口渴才喝水。

屏基小兒科主治醫師卓德松指出，呼吸道感染疾病並沒有因天氣炎熱而減少，新冠肺炎病毒，A型流感病例都有增加，小朋友除了高燒、肌肉痠痛、倦怠外，許多患者同時出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。

卓德松提醒，家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速就醫，同時外出仍要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。

出現脹氣、消化不良等腸胃不適，屏基中醫科主任許家祥建議，民眾可以嘗試按壓或熱敷穴道舒緩症狀，例如便秘或拉肚子可以按壓足三里穴：外膝眼下3寸（約4指距離）會有調節作用。若腸胃脹氣可以按壓在手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指處的「合谷穴」，能止痛。肚臍旁2寸（約3指距離）的「天樞穴」，可以消脹氣。若受便祕困擾，可先按壓左邊再按右邊的天樞穴，促進腸胃蠕動。而內關穴：手腕橫紋正中，約三手指寬處，兩條筋的中間，能治療噁心嘔吐，暈車時也可按壓。

新冠肺炎 流感病毒 腦中風

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