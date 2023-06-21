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夏至消暑迎端午 壽山動物園製作蔬果粽為動物加菜

中央社／ 高雄21日電

今年夏至與端午節相隔1天，高雄壽山動物園為動物們設計節氣應景食品，除有融合菊花、甘菊葉和玫瑰的水晶球冰及火龍果冰柱，也以榴槤入菜製成蔬果粽子，幫動物們加菜。

高雄市觀光局今天表示，今年端午節22日緊接在夏至21日後，壽山動物園除幫動物們準備夏至冰品，也特別製作應景的榴槤蔬果粽供食用。

壽山動物園2名擔任志工10年以上的吳金葉與洪秀丹協助，以蔬菜為基底，並減量高甜度的水果來降低熱量，以切丁方式將榴槤、酪梨、芭樂、荔枝、芒果、綠葡萄、番茄、胡蘿蔔、火龍果、高麗菜、油菜、玉米等包入月桃葉內做成粽子。

園方觀察，黑猩猩「莉忠」、「美珍」及「曼華」在等待球冰融化的同時，會先品嚐綁在樹枝上的榴槤蔬果粽，連榴槤的果皮也放入口中咀嚼，絲毫不因榴槤氣味而抗拒。

對於河馬等大型動物而言，迷你的榴槤蔬果粽，直接一口完食。而對於味道敏感的非洲象「阿里」則因榴槤氣味直接甩開，讓園方哭笑不得，只好換成一般蔬果粽，讓阿里也能享用應景食物。

喜歡待在水裡的河馬「嘟嘟」、「小小」和「香香」，看到園方特製的火龍果冰柱，即刻上岸大口享用，大飽口福後隨即回到水中繼續為皮膚補充水分。善於挖掘且嗅覺極佳的冠豪豬則悠閒地享用鑲上菊花、甘菊葉和玫瑰的水晶球冰。

此外，因應端午連假，園區加開付費接駁服務，比照市公車計價模式，單程全票12元、半票6元，民眾可將車停放於鼓山二路265巷與鼓山三路口的台泥臨時停車場後，使用電子票證或自備零錢配合現場人員引導搭乘抵達動物園。

壽山動物園表示，因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸，或將車輛停在捷運沿線停車場，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口，除可節省等候停車空位時間外，也讓旅程更輕鬆便捷。

壽山動物園 榴槤 河馬

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