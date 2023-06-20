國民黨金門黨部號召金門婦女 2024團結拚勝選

中國國民黨金門縣委員會今天召開婦女工作委員會112年的第1次會議，會議由縣黨部副主委許玉昭主持，會中並頒發委員聘書，許玉昭由衷感謝婦女姊妹們長期以來對國民黨的支持，也呼籲婦女朋友要力挺總統提名候選人侯友宜與立委提名人陳玉珍贏得2024年大選，為人民拚出好將來。

「從排隊買蛋的亂象說起...」，許玉昭表示，婦女姐妹們面對紛亂的時局情況都十分了解，也非常擔憂，人民真正需要的是生活安定、物價平穩、市場供應充足、食安及用電無虞等基本需求，而目前政治與社會的亂象無一不讓所有的家庭寢食難安。尤其金門的婦女們已撐起半邊天，希望借重金門婦女同志的力量，協助國民黨推動2024年總統和立委選舉的各項輔選工作，以爭取鄉親支持，共同下架民進黨，重返執政。

許玉昭強調，國民黨提名總統候選人侯友宜歷年來在新北市的施政成績也是五星級，但在民進黨政治操作及網軍側翼的攻擊、抹黑和新聞媒體控制下，面臨到空前的挑戰，因此我們姊妹們更要發揮女性堅定的溫柔力量，撥亂反正，義無反顧的力挺總統提名候選人侯友宜與立委提名人陳玉珍贏得2024年大選，為人民拚出好將來。

金門縣黨部主委吳興邦也說，去年的九合一選舉，全台22縣市首長國民黨籍有14位，其中女性有8位，女性在國民黨是名符其實的「撐起半邊天」，婦女絕對是國民黨黨務經營的基石。他強調，國民黨沒有分裂的本錢，更要團結一致，期許2024國民黨拿回執政權，為台灣2300萬人民打贏這場選戰。