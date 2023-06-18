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屏東縣來義鄉在欉黃芒果快閃行銷 「人人來一箱」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供

「2023來義好果季」芒果行銷快閃，屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，17日為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店與小農面對面購買當天現採在欉黃芒果，鄉長莊景星率隊支持，人人都來一箱芒果，品嘗來義好果鮮甜滋味。

來義鄉公所指出，快閃銷售活動昨起跑，邀請南和部落阿山芒果、文樂muni花媽芒果現身開賣，首2日企劃「說出通關密語送好果、打卡送好果」等好禮活動。來義鄉長莊景星邀請各村村長和鄉民代表一同參與打卡，展現對來義好果季的支持與參與。

莊景星說，來義鄉芒果擁有超高的品質、獲多次芒果評鑑大賞，《2023 來義好果季》是鄉民辛勤耕耘的成果，感謝小農的付出，讓來義芒果成為美味的代表。

來義鄉公所表示，此次兩周快閃行銷獲全家便利商店潮州樂活店的大力支持相挺，全家作為社區的一份子，不僅是當地鄉民日常生活的重要場所，更是與來義鄉緊密聯繫的社區角落，在全家潮州樂活店辦芒果直銷，提供便利購買管道，讓小農更貼近消費者、分享來義好果最芒的口感。

屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供
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屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所與在地25名小農合作，昨起為期兩周，每天9點到下午5點在全家便利商店潮州樂活店，推出芒果快閃行銷，邀請大家品嘗來義好果鮮甜滋味。圖／來義鄉公所提供

芒果 快閃 鄉長

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