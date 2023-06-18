聽新聞
test
0:00 / 0:00

團膳公司有鼠輩 高雄衛局令暫停作業改善

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
高市衛生局昨到團膳公司稽查發現，現場留有菜渣、門縫過大、廚房內排水溝無隔柵，且有老鼠及鼠跡。圖／高雄市衛生局提供
高市衛生局昨到團膳公司稽查發現，現場留有菜渣、門縫過大、廚房內排水溝無隔柵，且有老鼠及鼠跡。圖／高雄市衛生局提供

高雄市楠梓區海專路某團膳公司中央廚房，被人拍攝到老鼠出沒，高市衛生局前晚接獲檢舉，前往稽查、無人應門，業者昨開門接受稽查，發現作業區有菜渣、老鼠等重大缺失，命暫停作業、限期改善，另發現過期食材依食安法開罰6萬元。

衛生局表示，該團膳公司承攬公司餐，並在該廚房製作便當後在門口零售，被投訴廚房有老鼠，鼠隻出沒地點放有裝運餐點塑膠箱，箱子上印有某國小記號，衛生局接獲檢舉，立即與教育局聯合稽查。

衛生局說，昨上午稽查團膳公司中央廚房，作業現場發現菜渣、門縫過大、廚房內排水溝無隔柵，且現場發現老鼠及鼠跡，及冷藏溫度不足等缺失，已依食安法命業者暫停作業並限期改善。

衛生局指出，現場另查獲逾期食材麵粉半包、冬瓜磚，立即銷毀，依違反食安法開罰6萬元，也要求業者加強病媒防治，至稽查通過才可復業，屆期複查未改善，將再罰6萬元以上罰鍰。所承攬公司餐如有食安疑慮，將要求停止供餐並裁罰。

教育局表示，該公司未供應高市學校午餐，無校園食安問題，現場有學校餐桶，是暫存及清洗，非實際供餐使用，將持續督導落實學校午餐三級管理機制，「學校自主檢查、教育局跨局處聯合稽查及中央抽查」，確保午餐品質及安全。

衛生局 廚房 食安

延伸閱讀

影／高雄團膳廚房有老鼠且食材過期 衛生局命暫停作業、罰6萬

在產地學童不必然能真正吃在地 業者曝其中的重要關鍵

「有人靠近才不慌不忙離開」團膳廚房鬧鼠患 衛生局急稽查

汐止幼兒園疑驗出微量安眠藥 教育局與醫院人員到園檢驗

相關新聞

墾丁防鹿衝車禍 加裝路燈、軟圍籬

墾丁國家公園野放梅花鹿繁衍近2千隻，近2年每年發生10起鹿穿越馬路「鹿衝」車禍，地點多在台26線往社頂部落公園路段，墾管...

屏縣議員報案遭騷擾 警偵辦太慢致歉

屏東縣議員許馨勻上月9日參加造勢活動，遭1男子趁人潮從後方緊貼騷擾，造成極大不適，報案後警方遲未見偵辦結果，還要她到地檢...

議員實測 高捷轉乘輕軌標示不清楚

高雄捷運、輕軌路網愈來愈廣，議員鄭孟洳實測發現，走出捷運站後找不到路轉乘輕軌，地圖QR碼設置太高，須踮腳尖才能掃，也沒有...

團膳公司有鼠輩 高雄衛局令暫停作業改善

高雄市楠梓區海專路某團膳公司中央廚房，被人拍攝到老鼠出沒，高市衛生局前晚接獲檢舉，前往稽查、無人應門，業者昨開門接受稽查...

高市府突檢11家粽子店 這間曾獲米其林畢比登推薦

端午節即將來臨，高雄市政府為了保障民眾食用端午節應景食品衛生安全，並了解市場粽子供應情形，昨、今兩日突檢11家販售粽子...

高市公托爆發不當照顧 社會局：最高裁罰60萬

高雄市現有53處公托中心，預計在3年後達85處。高市議員白喬茵今日揭發右昌公托中心不當照顧引發父母憂心。高市社會局表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦