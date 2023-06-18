團膳公司有鼠輩 高雄衛局令暫停作業改善

高雄市楠梓區海專路某團膳公司中央廚房，被人拍攝到老鼠出沒，高市衛生局前晚接獲檢舉，前往稽查、無人應門，業者昨開門接受稽查，發現作業區有菜渣、老鼠等重大缺失，命暫停作業、限期改善，另發現過期食材依食安法開罰6萬元。

衛生局表示，該團膳公司承攬公司餐，並在該廚房製作便當後在門口零售，被投訴廚房有老鼠，鼠隻出沒地點放有裝運餐點塑膠箱，箱子上印有某國小記號，衛生局接獲檢舉，立即與教育局聯合稽查。

衛生局說，昨上午稽查團膳公司中央廚房，作業現場發現菜渣、門縫過大、廚房內排水溝無隔柵，且現場發現老鼠及鼠跡，及冷藏溫度不足等缺失，已依食安法命業者暫停作業並限期改善。

衛生局指出，現場另查獲逾期食材麵粉半包、冬瓜磚，立即銷毀，依違反食安法開罰6萬元，也要求業者加強病媒防治，至稽查通過才可復業，屆期複查未改善，將再罰6萬元以上罰鍰。所承攬公司餐如有食安疑慮，將要求停止供餐並裁罰。

教育局表示，該公司未供應高市學校午餐，無校園食安問題，現場有學校餐桶，是暫存及清洗，非實際供餐使用，將持續督導落實學校午餐三級管理機制，「學校自主檢查、教育局跨局處聯合稽查及中央抽查」，確保午餐品質及安全。