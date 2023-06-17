高雄大小里人口數差190倍 陳其邁：人口非整併唯一標準

高雄市最大里人口4.5萬人、最小里308人，相差約190倍。高市議員張漢忠指出，大小里人口落差懸殊，前市長謝長廷至今都未檢討，應比照台南啟動里鄰編組及調整。民政局表示去年底已經啟動相關作業。市長陳其邁說，人口數非唯一標準，因地制宜及針對市區人數不多的里整併比較合理。

議員張漢忠今天下午在議會總質詢指出，「高雄市區里區域調整暨里鄰組自治條例」民國89年公布至今，長達20幾年沒有修改，人口最多的左營區福山里4萬5070人，人口最少的桃源區梅山里308人，全市5里超過1萬人，多達65人的口數在65人以下。

張漢忠表示，在自治條例之中，人口密集交通方便的以每里700戶至1400戶為原則，人口分散區以500至1000戶為原則，高市超過1500戶的里多達236里，少於500戶有213里。

依據統計，全高雄市的前十名里別依序為左營區福山里、鼓山區龍水里、左營區菜公里、左營區新上里、楠梓區清豐里、三民區鼎泰里、仁武區八卦里、鼓山區龍子里、鼓山區明誠里、楠梓區翠屏里。

張漢忠說，台南市啟動全市里鄰編組及調整，752里減成649里，高雄應盡速啟動整併。

民政局長閻青智回應，去年底已經啟動里鄰編組，預計6月底前完成，另參考其他五都的辦法與自治條例進行整併規畫，考量里長4年一任，須在任期到前一年確定。

市長陳其邁認為，有些里過大需要調整，另有小里可能合併或適當處理，不過戶數不是唯一衡量標準，如桃源區一里走完可能需要一小時，戶數少也是地理因素，所以需要因地制宜，針對市區人數及戶數不多的里進行整併比較合理，市府會先設定條件請民政局試算，有些大里的里長真的辛苦，會整體考量也納入地方意見。