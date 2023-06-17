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屏東勝利星村空翔區本月完工 開幕公演《籬笆外的卡門》
屏東市勝利星村為全國首座遺構公園，假日吸引大量遊客造訪遊憩，今年6月修復完成的空翔區將對外開放，24日晚上開幕能夠一覽各具巧思的藝術作品，更邀請LA Voix d’AMiS藝術樂坊及種子舞團攜手合作，沉浸式演出《籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇》，重新詮釋經典歌劇，帶領民眾感受歷史與藝術相遇的沉浸式美學。
文化處表示，勝利星村遺構公園空翔區邀請知名創作人方文山、光陰製造所及李昕、3位屏東在地年輕藝術家王昱奇、拉夫拉斯‧馬帝靈、鄭雋等人，就地取材運用眷村舊有材料，再造新藝術情境，展開歷史建築與當代藝術的對話。
《籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇》由屏東縣府全新製作，取材自法國作曲家比才的歌劇「卡門」劇中經典的片段，並引用屏東1960年代的人物特色及時空背景，改編成發生在屏東眷村的故事，精心打造人物角色、姓名、職業、身份、服裝等，忠實還原當年的場景，運用大眾熟悉的背景設定及氛圍，打破古典音樂歌劇較難以親近的刻板印象。
歌舞劇於6月24日晚上7點半、9點半於遺構公園崇仁新村「空翔區」演出，採自由入場，現場還有復古市集，集結各式各樣的懷舊美食、童趣玩具，民眾參加開幕活動即可領取50元兌換券，歡迎民眾一同前來感受屏東午夜的浪漫與美麗。
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