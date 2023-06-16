視察金門大橋通車後成效 陳菊一行人低調訪金門

為了解金門大橋通車後對當地的觀光發展、影響，監察院長陳菊今天率團來金，實地履勘調查金門大橋工程與水頭旅客服務中心，由於此次有案件正在調查，陳菊此行相當低調，很多行程都未對外開放，陳菊表示，此次視察主要了解相關案件內容，對於調查中的案件不便評論。

陳菊今天上午與監察委員蔡崇義、范巽綠、蕭自佑及數位調查官，在交通部政務次長陳彥伯與陸委會主委邱太三等人的陪同下，先行視察金門大橋，下午前往正在興建中的水頭旅客服務中心施工地點勘查，隨後視察小三通碼頭港埠設施，了解相關工程履約爭議及其對通車後對小三通、觀光發展的影響。

關於何時開放陸客來金，陸委會主委邱太三表示，目前陸方並沒有把台灣列為對岸人民可前往的地區，此外雙方也應該要對於疫情後的相關措施進行理解與認識，對於雙方可銜接的部分，陸委會正在積極努力中。