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高市前鎮漁港周邊淹怕了 立委會勘要水利單位找出解方

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
12日高雄有一波急降雨，高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，漫成水鄉澤國。圖／讀者提供
12日高雄有一波急降雨，高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，漫成水鄉澤國。圖／讀者提供

高雄市12日清晨起降大雨，前鎮區和祥街、和義街一度積水50公分，漫成水鄉澤國，路上的水宣洩不及淹進住家，民眾家當泡水，苦不堪言。為了解前鎮漁港下水道工程施工進度及水利建設現況，立委賴瑞隆邀集內政部營建署、經濟部水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。

賴瑞隆指出，11日深夜至上午，受滯留鋒面及西南風影響，高雄達豪雨警戒，前鎮區最大時雨量61.5毫米，草衙、新生兩座新設滯洪池，蓄洪量也達9成滿。要求環保局立即加強周邊清疏濬工作，水利局短期加設4台、共計8台移動式抽水機，漁港下水道工程加速於8月完工，以符合5年防洪標準，長年水患得以根治。

賴瑞隆表示，前鎮漁港啟用迄今超過50年，因無汙水下水道系統，廢汙水經由排水系統流入港區，影響水質及衛生環境，且側溝及箱涵老舊損壞，港區周邊受極端氣候及潮汐影響，易發生積淹水情形，治水防災是重中之重。為改善水利系統老舊及淤積阻塞，造成水斷面不足等問題，內政部營建署、農委會漁業署將下水道系統整建工程納入計畫，總工程經費11.85億元，委由高雄市水利局採統包方式辦理，2021年7月動工，工程進度達98.10%，預計8月正式完工。

高雄市水利局副局長梁錦淵表示，下水道系統整建工程分為雨下水道更新、汙水管推進2項工程，雨下水道老舊更新改造工程，規畫整建老舊破損側溝1萬5000多公尺、箱涵2700公尺、新設2座滯洪池，蓄洪量達1萬8000噸，未來可提高漁港範圍整體排水能力，改善前鎮區和祥街、和義街、大貨車專用道等易淹水區。

另，汙水管推進工程5500公尺，並於漁港排水口處設置6處水閘門，目前尚有2處尚未完工，預計7月底完工，預期每日最大可截流進入海域的汙水量達1萬3880噸，計畫完成用戶接管600戶。

賴瑞隆強調，面對極端氣候日趨頻繁，治水設施、防災策略及區排河川整治應與時俱進，中央地方更要超前部署推動。這幾年成功爭取草衙滯洪池5500萬元、新生滯洪池2200萬元、小港天池路災後復建1938萬元、旗津積水改善、防汛治水設施更新，未來也將爭取中央經費，協助高雄不同區域因地制宜解決淹水問題，打造更具韌性的宜居城市。

高雄市民進黨立委賴瑞隆邀集營建署、水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。圖／賴瑞隆團隊提供
高雄市民進黨立委賴瑞隆邀集營建署、水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。圖／賴瑞隆團隊提供
高雄市民進黨立委賴瑞隆邀集營建署、水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。圖／賴瑞隆團隊提供
高雄市民進黨立委賴瑞隆邀集營建署、水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。圖／賴瑞隆團隊提供
12日高雄有一波急降雨，高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，何姓婦人看著屋內家當泡水，神情無奈。本報資料照片
12日高雄有一波急降雨，高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，何姓婦人看著屋內家當泡水，神情無奈。本報資料照片
12日高雄有一波急降雨，高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，何姓婦人看著屋內家當泡水，神情無奈。本報資料照片
12日高雄有一波急降雨，高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，何姓婦人看著屋內家當泡水，神情無奈。本報資料照片
高雄市民進黨立委賴瑞隆邀集營建署、水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。圖／賴瑞隆團隊提供
高雄市民進黨立委賴瑞隆邀集營建署、水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。圖／賴瑞隆團隊提供
12日高雄有一波急降雨，高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
12日高雄有一波急降雨，高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市民進黨立委賴瑞隆邀集營建署、水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。圖／賴瑞隆團隊提供
高雄市民進黨立委賴瑞隆邀集營建署、水利署、高雄市政府水利局等單位，前往佛公、和義街、新生路等易積淹水地點會勘，研議短中長期治水方案。圖／賴瑞隆團隊提供

賴瑞隆 水利局 治水

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