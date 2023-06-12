雨彈狂炸「像用倒的」！高雄一級淹水警報 塞車通勤族哀號

高雄市從今天凌晨開始出現大雨，雨彈狂炸，雷電交加相當駭人。上班族今天開車上班途中，市區路段壅塞，許多人上班遲到，水利署針對楠梓區發出淹水一級警戒，提醒民眾防範積淹水。梓官區3小時累積雨量達135.5毫米，居民形容「雨勢像用倒的」。

根據高雄氣象站今天上午8點50分發出的高雄市豪大雨即時訊息， 24小時累積雨量達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上地區包括鼓山區104mm/3hrs 、彌陀區110mm/3hrs、梓官區135.5mm/3hrs。24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區，包括永安區43.5mm/hr、楠梓區120mm/24hrs、苓雅區115.5mm/24hrs、左營區140mm/24hrs、三民區162.5mm/24hrs、新興區138mm/24hrs、小港區108.5mm/24hrs、旗津區143mm/24hrs、前鎮區92mm/24hrs、鳳山區124.5mm/24hrs、大寮區117.5mm/24hrs、仁武區139mm/24hrs、林園區87mm/24hrs、橋頭區106mm/24hrs。

高雄市長陳其邁也在臉書發出資訊，提醒市民防範豪雨，寫到受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天高雄市有局部大雨或豪雨，請市民注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。因對流發展旺盛，主要影響鹽埕、鼓山、新興、左營、楠梓、橋頭、梓官、彌陀、永安、岡山、楠梓、彌陀、三民、鳥松、仁武、大社、燕巢一帶，最大時雨量預估40至80毫米，對流後續往東北移動，要留意短時強降雨。

高雄市從今天凌晨開始出現大雨，雨彈狂炸，雷電交加相當駭人。瞬間急降雨容易造成道路積淹水，圖為之前高雄市區積淹水半個機車輪胎高的畫面。本報資料照片

高雄市區上午下起一陣暴雨，博愛三路人行道出現積水，迫使路人繞道。記者任義宇／攝影