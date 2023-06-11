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陳其邁帶烤鴨慰勞派出所 一張自拍照大眼女警成亮點

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午帶仁武烤鴨、大樹玉荷包、肉粽和加菜金，到仁武警分局澄觀派出所慰勞第一線執勤員警，會後玩自拍，照片中督察組的大眼正妹巡官黃珮瑄（中）意外成亮點。圖／仁武警分局提供
高雄市長陳其邁今天上午帶仁武烤鴨、大樹玉荷包、肉粽和加菜金，到仁武警分局澄觀派出所慰勞第一線執勤員警，會後玩自拍，照片中督察組的大眼正妹巡官黃珮瑄（中）意外成亮點。圖／仁武警分局提供

還有4天就是警察節，高雄市長陳其邁今天上午偕同立委林岱樺，及市議員江瑞鴻、張勝富、黃飛鳳，帶仁武烤鴨、大樹玉荷包、肉粽和加菜金，到仁武警分局澄觀派出所慰勞第一線執勤員警，會後還玩自拍。照片中督察組的大眼正妹巡官黃珮瑄意外成亮點。

高雄市仁武區從縣市合併後的3萬人，迄今增加約10萬人口，為因應人口數增加，分局警力增加43人。

6月15日警察節將屆，市長陳其邁上午前往仁武警分局澄觀派出所，帶應景的肉粽、玉荷包及仁武著名的烤鴨慰勞第一線員警辛勞，警察局長林炎田、分局長張泰賓、所長林卓材陪同。

陳其邁指出，治安工作非常辛苦，感謝警察同仁24小時奮戰不懈、出生入死打擊犯罪，守護市民安全；他強調，市府會全力照顧警察同仁權益，做最強力的後盾。

陳其邁表示，市府將擴大員警健康檢查補助對象及經費，除原有對象，擴大納入40歲以下員警健檢，增加預算編列205萬7600元，另爭取民間團體增額補助健檢費用。

視察後，陳其邁在派出所前開心和分局同仁玩自拍，照片釋出後，站中間的分局督察組巡官黃珮瑄成焦點。

仁武分局表示，黃珮瑄警專31期畢業，從警8年，目前未婚，曾擔任林園警分局大寮分駐所的副所長，今年1月統調至仁武分局服務。

高雄市長陳其邁今天上午帶仁武烤鴨、大樹玉荷包、肉粽和加菜金，到仁武警分局澄觀派出所慰勞第一線執勤員警，會後一行人合影。圖／仁武警分局提供
高雄市長陳其邁今天上午帶仁武烤鴨、大樹玉荷包、肉粽和加菜金，到仁武警分局澄觀派出所慰勞第一線執勤員警，會後一行人合影。圖／仁武警分局提供
高雄市長陳其邁今天上午帶仁武烤鴨、大樹玉荷包、肉粽和加菜金，到仁武警分局澄觀派出所慰勞第一線執勤員警，會後玩自拍，照片中督察組的大眼正妹巡官黃珮瑄（中）意外成亮點。圖／仁武警分局提供
高雄市長陳其邁今天上午帶仁武烤鴨、大樹玉荷包、肉粽和加菜金，到仁武警分局澄觀派出所慰勞第一線執勤員警，會後玩自拍，照片中督察組的大眼正妹巡官黃珮瑄（中）意外成亮點。圖／仁武警分局提供

陳其邁 警察 烤鴨

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