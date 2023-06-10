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用比基尼迎接夏日 百人自行車隊上路好吸睛

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
比基尼車隊途經之處，吸引不少用路人目光。記者劉學聖／攝影
比基尼車隊途經之處，吸引不少用路人目光。記者劉學聖／攝影

今天南部豔陽高照，不過在高雄路上出現一群不怕曬的比基尼車隊浩蕩前行，原來是西子灣一間複合餐廳所號召，上百名穿著比基尼的辣妹、猛男從捷運中央公園站出發，騎乘自行車至西子灣，感受南台灣的熱情活力。

車隊在上午11點由捷運中央公園1號出口集合出發，途經五福路、中華路、駁二等地，於中午12點左右抵達餐廳，清涼比基尼吸引不少路人眼球，許多人更特地停下猛拍記錄「養眼」時刻，雖然當時氣溫突破30度，穿著比基尼的男女不畏陽光，用行動宣示夏天到來。

發起活動的西子灣比基尼餐廳業者「Ｍ」表示，活動從2018年就有開始舉辦，中間遇到疫情在去年復辦，希望能成為每年的傳統活動，勵女生、男生都能自信健康勇敢，穿起比基尼一起走出戶外運動，不怕曬太陽來迎接夏天。

一位參加車隊的辣妹表示，雖然天氣很熱，但希望鼓勵大家到戶外活動，無論任何人都能穿起比基尼展現自信；還有來自瓜地馬拉與俄羅斯的參與者說，在朋友邀請下一起來參加非常好玩，對高雄熱情的天氣非常喜歡，若明年有辦會再來參加。

活動發起人說，要鼓勵男、女都能走出戶外，迎接夏天到來。記者任義宇／攝影
活動發起人說，要鼓勵男、女都能走出戶外，迎接夏天到來。記者任義宇／攝影
高雄今天氣溫飆破30度，仍不減比基尼車隊展現熱情活力。記者劉學聖／攝影
高雄今天氣溫飆破30度，仍不減比基尼車隊展現熱情活力。記者劉學聖／攝影
上百名比基尼辣妹、猛男集結中央公園站，要騎乘自行車到西子灣。記者任義宇／攝影
上百名比基尼辣妹、猛男集結中央公園站，要騎乘自行車到西子灣。記者任義宇／攝影

比基尼 餐廳 自行車

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