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用比基尼迎接夏日 百人自行車隊上路好吸睛
今天南部豔陽高照，不過在高雄路上出現一群不怕曬的比基尼車隊浩蕩前行，原來是西子灣一間複合餐廳所號召，上百名穿著比基尼的辣妹、猛男從捷運中央公園站出發，騎乘自行車至西子灣，感受南台灣的熱情活力。
車隊在上午11點由捷運中央公園1號出口集合出發，途經五福路、中華路、駁二等地，於中午12點左右抵達餐廳，清涼比基尼吸引不少路人眼球，許多人更特地停下猛拍記錄「養眼」時刻，雖然當時氣溫突破30度，穿著比基尼的男女不畏陽光，用行動宣示夏天到來。
發起活動的西子灣比基尼餐廳業者「Ｍ」表示，活動從2018年就有開始舉辦，中間遇到疫情在去年復辦，希望能成為每年的傳統活動，勵女生、男生都能自信健康勇敢，穿起比基尼一起走出戶外運動，不怕曬太陽來迎接夏天。
一位參加車隊的辣妹表示，雖然天氣很熱，但希望鼓勵大家到戶外活動，無論任何人都能穿起比基尼展現自信；還有來自瓜地馬拉與俄羅斯的參與者說，在朋友邀請下一起來參加非常好玩，對高雄熱情的天氣非常喜歡，若明年有辦會再來參加。
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