黑鮪魚大豐收進港438尾 燒烤店老闆標購一尾加碼鄉親吃到飽

屏東東港漁港今天單日進港尾數438尾，成交量411尾，肉質鮮度佳的每公斤成交最低價到110元。屏東市一間燒烤店老闆蔡清吉今趁機會標購一尾黑鮪魚，將魚運回店內，聘雇師傅現場處理魚隻；蔡清吉開心地說，「做餐廳就不怕人吃」，加量不加價，回饋鄉親吃到飽。

東港漁港黑鮪魚今年是豐收年，進港尾數連日破百，量大造成價跌，拍賣均價跌到昨天每公斤211元的新低價，價格比以往便宜許多，屏東市吉鮮燒烤店的老闆蔡清吉特別到東港以10幾萬元，標得一尾200多公斤的黑鮪魚，吸引許多顧客前來嘗鮮。