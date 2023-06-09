黑鮪魚大豐收進港438尾 燒烤店老闆標購一尾加碼鄉親吃到飽
屏東東港漁港今天單日進港尾數438尾，成交量411尾，肉質鮮度佳的每公斤成交最低價到110元。屏東市一間燒烤店老闆蔡清吉今趁機會標購一尾黑鮪魚，將魚運回店內，聘雇師傅現場處理魚隻；蔡清吉開心地說，「做餐廳就不怕人吃」，加量不加價，回饋鄉親吃到飽。
東港漁港黑鮪魚今年是豐收年，進港尾數連日破百，量大造成價跌，拍賣均價跌到昨天每公斤211元的新低價，價格比以往便宜許多，屏東市吉鮮燒烤店的老闆蔡清吉特別到東港以10幾萬元，標得一尾200多公斤的黑鮪魚，吸引許多顧客前來嘗鮮。
不少民眾聽聞消息加入店家直播觀賞「殺魚秀」，直呼「好想吃」。老闆蔡清吉表示，去年也有舉辦類似活動，今年恰逢黑鮪魚大豐收，因此不計成本，將黑鮪魚從東港鎮運到屏東市店內回饋鄉親，加量不加價，讓大家吃好吃飽。
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