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高雄偏鄉小學長年未有會計與人事人員惹議 教育局：再行評估研議

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市議員陳幸富日前針對那瑪夏區民生國小行政人員配置質詢高雄市長陳其邁。記者古和純／翻攝
高雄市議員陳幸富日前針對那瑪夏區民生國小行政人員配置質詢高雄市長陳其邁。記者古和純／翻攝

高雄那瑪夏區有3所學校，那瑪夏國中以及民生、民權兩小學，其中，民生國小長年沒有人事、會計人員遭在地議員陳幸富質疑教育局不公，此外，該校籃球隊獲U12全國冠軍屢傳佳績，籃球場久久未能修繕，對此，高雄市府教育局將再行評估研議。

高雄市府教育局主秘歐素雯指出，民生國小校處偏遠交通不便，而鄰近六龜區、甲仙區、桃源區、茂林區、杉林區及內門區等校人事人員，均以2校合併設置為主，考量1人難以負荷兼任第3間學校，教育局目前是遴派光華國中人員兼任，該員協助民生國小已有11年。

至於會計人員部分，歐素雯指出，考量民生國小遇缺若無法遞補，需頻繁更動學校代理會計人員，將造成帳務不熟悉，校務推動不穩定的情況發生，故採設立兼職會計1人，並依規定可兼職4年，以穩定業務。

不過，陳幸富質疑，為何不找鄰近學校人員兼任，卻捨近求遠找距104公里遠的光華國中人員協助；對此歐素雯表示，人事、會計業務可採交換或郵寄公文書等方式，並配合通訊軟體及電話隨時解決該校即時問題及帳務等，如遇有重要會議或事項時，可隨時前往。

那瑪夏國中與民權國小兩校人事、會計人員為合併配置，教育局雖定期檢視偏遠地區學校人力需求，並每年詢問各校人員意願，歐素雯坦言，民生國小因地處偏遠，無論是兼任或合併專任的方式，目前大旗山地區的學校人員並無人有意願前往協助。

至於，民生國小球場整修補助案，陳幸富認為，風雨球場-籃球場地坪整建經費並不高，無須向中央申請預算補助，教育局指出，自2月中即多次請民生國小提報計畫，該校表示已完成估價目前仍在修正中，教育局將於收到計畫書後再行評估研議補助方式。

教育局 那瑪夏 高雄市

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