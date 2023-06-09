高雄偏鄉小學長年未有會計與人事人員惹議 教育局：再行評估研議

高雄那瑪夏區有3所學校，那瑪夏國中以及民生、民權兩小學，其中，民生國小長年沒有人事、會計人員遭在地議員陳幸富質疑教育局不公，此外，該校籃球隊獲U12全國冠軍屢傳佳績，籃球場久久未能修繕，對此，高雄市府教育局將再行評估研議。

高雄市府教育局主秘歐素雯指出，民生國小校處偏遠交通不便，而鄰近六龜區、甲仙區、桃源區、茂林區、杉林區及內門區等校人事人員，均以2校合併設置為主，考量1人難以負荷兼任第3間學校，教育局目前是遴派光華國中人員兼任，該員協助民生國小已有11年。

至於會計人員部分，歐素雯指出，考量民生國小遇缺若無法遞補，需頻繁更動學校代理會計人員，將造成帳務不熟悉，校務推動不穩定的情況發生，故採設立兼職會計1人，並依規定可兼職4年，以穩定業務。

不過，陳幸富質疑，為何不找鄰近學校人員兼任，卻捨近求遠找距104公里遠的光華國中人員協助；對此歐素雯表示，人事、會計業務可採交換或郵寄公文書等方式，並配合通訊軟體及電話隨時解決該校即時問題及帳務等，如遇有重要會議或事項時，可隨時前往。

那瑪夏國中與民權國小兩校人事、會計人員為合併配置，教育局雖定期檢視偏遠地區學校人力需求，並每年詢問各校人員意願，歐素雯坦言，民生國小因地處偏遠，無論是兼任或合併專任的方式，目前大旗山地區的學校人員並無人有意願前往協助。

至於，民生國小球場整修補助案，陳幸富認為，風雨球場-籃球場地坪整建經費並不高，無須向中央申請預算補助，教育局指出，自2月中即多次請民生國小提報計畫，該校表示已完成估價目前仍在修正中，教育局將於收到計畫書後再行評估研議補助方式。