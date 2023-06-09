睽違 10 年金酒公司再次招考生產線員工 將錄取50人

睽違 10 年，金酒公司今天宣布將再次招考生產線員工，預計招考錄取 50 名釀酒生產線員工候用，起薪有32220元金酒公司總經理丁丞康表示，考試將採題庫筆試與體能測驗，將秉持著公平、公正、公開的原則下選拔新血投入生產線工作，希望藉由著人才的新增，強化持續厚植公司基礎作業能量，以因應未來市場需求。

金酒公司自從 2014 年招考生產線技術員後，即未再辦理大型徵才活動，近年來隨著員工屆齡的陸續離退，生產線的基層勞動力也逐漸出現甄補人力的需求聲音。不過因為 2020 年新冠疫情影響，整體白酒市場充滿不確定性，金酒公司在兩岸整體營收也出現下滑情況。面對疫情的衝擊以及防疫的管控，金酒先從內部調整生產線作業天數以穩定人力需求。

此次為穩定優化整體金酒勞動環境與條件並且積極面對新冠疫情後的市場復甦，金酒公司將於今年再度辦理生產線員工招考作業。丁丞康提到，縣長陳福海上任後多次偕同董事長謝世傑走入廠區積極關心生產線同仁的工作狀況以及勞動環境，謝世傑也與金酒團隊啟動專案檢視生產線缺工的問題、勞動環境優化的措施。近期在梳理員工需求、工會建議以及市場復甦等現況後，公司決定將啟動新一輪的基層人力招考作業。

丁丞康強調，此次招考的生產線員工，主要從事基層生產線釀酒等相關工作，因此體力與身體狀況是最重要的考量。丁丞康表示經過金酒團隊檢視生產線的需求後，今年預計招考 50名候用，招考方式將同步採體能測驗(佔80%)與題庫筆試(佔 20%)。體能測驗包括搬運高粱及負重跑步，為了讓參與的考生能了解體能測驗規範與模式，金酒公司會再公告示範影片，同時筆試部分也會提供題庫範本，讓考生都能事先準備以利應考。

據了解，生產線的員工，起薪約為32220元，年終與考績獎金共約4.6個月，還有額外的配售酒等福利，被視為是金門的「金飯碗」。